Des aller-retour directs Montréal-Fort Lauderdale à partir de 150$

Si vous avez envie d’une petite escapade sur les plages de la Floride cet automne ou cet hiver, lisez ceci : Flytrippers a repéré des vols directs à 150$ (et des poussières) entre Montréal et Fort Lauderdale!

On parle de vols directs à partir de 150 $, aller-retour et taxes incluses, et ce, pour les mois d'octobre 2023 à mars 2024. Une vraie de vraie aubaine!

En fait, c'est un rabais d’environ 64% par rapport au tarif normal, selon l’équipe de de Flytrippers.

Ces vols sont offerts en grande partie par Flair Airlines, mais il y a aussi des segments pas chers avec Air Transat.

Les combinaisons de dates à 150 $ «pile» sont honnêtement assez peu nombreuses, mais il y en a beaucoup qui sont sous la barre des 175$ ou 200$. Vous pouvez consulter les exemples ici.

À noter que si la majorité de ces aller-retour à bas prix sont avec Flair Airlines, dans le cas de certains voyages, vous aurez un aller avec Flair Airlines et un aller avec Transat.

Vous trouverez aussi des options un peu plus chères avec Air Canada.

Flair Airlines est une compagnie aérienne ultra-abordable, donc aucun bagage n’est inclus dans le prix de base à part un petit item personnel. Pour un «vrai» bagage de cabine et/ou un bagage enregistré, il faut payer des extras.

Fort Lauderdale est situé sur la côte est de la Floride, à environ 45 minutes de voiture de Miami ou à 35 minutes en train rapide.

Vous pouvez consulter les différents deals vers Fort Lauderdale ici.

Si vous cherchez un hébergement pour votre futur voyage en Floride, on a quelques idées:

Consultez aussi nos vidéos!

s