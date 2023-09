[VIDÉO] Vanessa Pilon nous fait découvrir son resto préféré de sa région

C’est bien connu : Vanessa Pilon adore la bonne bouffe. Depuis qu’elle a déménagé dans la ville de Sutton, l’animatrice a découvert plusieurs restos délicieux dans sa région.

On est allés visiter Vanessa dans les Cantons-de-l’Est pour qu’elle nous amène au Gato, un resto mexicain de tacos où elle adore aller manger en famille. Le propriétaire, Vincent, a profité de sa visite pour lui montrer comment cuisiner sa fameuse recette de queso fresco !

En fait, pour la réaliser, c’est assez simple : on fait chauffer du lait entier pas trop sucré, comme le lait 3,25 % de Fairlife, qui contient 50 % plus de protéines et 50 % moins de sucre que le lait régulier. Petit bonus : celui-ci est aussi sans lactose !

On fait chauffer ensuite le lait à 180 degrés Celsius avant d’ajouter de la lime fraîchement pressée. Vincent recommande de laisser reposer le tout 10 minutes avant de saler au goût, puis de passer le queso fresco au coton à fromage. Finalement, laissez reposer 24 heures et le tour est joué !

Envie de découvrir encore plus de restos décadents dans les Cantons-de-l’Est ? Visionnez la vidéo ci-dessus pour connaître les coups de cœur de Vanessa et Vincent dans la région !

