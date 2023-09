Les plus beaux planchers à adopter pour un décor scandinave

Le décor scandinave vous fait de l’œil ? Vous souhaitez adopter cette tendance, mais ne savez pas par où commencer ? Voici quelques pistes pour rendre votre intérieur plus organique, épuré et léger.

Tout d’abord, rappelons les principales caractéristiques du style scandinave. Cette tendance se définit par des lignes simples, un agencement minimaliste, une prédominance de blanc, un jeu de textures et de contrastes, ainsi que l'ajout de touches chaleureuses en bois.

D’ailleurs, le plancher de bois naturel – clair et minimaliste de préférence – constitue un très bon point de départ pour votre décor scandinave. Et pour faire le bon choix, rien de mieux que les conseils d’experts de Lanctôt Couvre-Sol Design.

Toujours à l’affût des dernières tendances et innovations en matière de couvre-plancher, ce leader de l’industrie possède un inventaire impressionnant, qui saura assurément répondre à tous vos besoins.

Pour créer un décor scandinave réussi, il est important de vous tenir loin des couleurs excentriques et des formes inhabituelles. Misez plutôt sur un rendu naturel !

Voici 3 types de planchers qui se marient parfaitement à cette tendance :

1. Le bois

Crédit : Lanctôt Couvre-Sol Design

Prédominant dans les décors scandinaves, le plancher de bois naturel est un must ! En termes d’essences, priorisez le chêne blanc ou l’érable pour un résultat organique et intemporel.

Nos coups de cœur :

Érable – collection Naked : pour sa couleur très pâle et intemporelle, qui saura traverser les années avec grâce.

Chêne blanc – collection Hush : pour son habileté à créer une ambiance chaleureuse et feutrée.

Chêne blanc – collection Synergy : pour sa couleur riche et envoûtante, qui inspire la détente.

2. La céramique

Crédit : Lanctôt Couvre-Sol Design

Une céramique effet bois ? Pourquoi pas ! Les dernières innovations techniques ont permis d’offrir des modèles de céramique qui reproduisent quasi parfaitement les différentes essences de bois. De quoi tromper les plus sceptiques ! Il est donc possible d’obtenir le look du bois naturel, mais avec la durabilité et le prix beaucoup moins élevé de la céramique. Bref, le meilleur des deux mondes !

Nos coups de cœur :

Wood Essenze : pour sa texture des plus réalistes, qui donne un look organique.

Meriadoc : pour la délicatesse de son motif, qui saura se fondre dans le décor.

Living : pour son rendu à la fois moderne et chaleureux.

3. Le vinyle

Crédit : Lanctôt Couvre-Sol Design

Beaucoup plus réaliste qu’autrefois, le plancher flottant en vinyle reproduit assez fidèlement les différents matériaux comme le bois, la pierre ou le béton. Ses principaux avantages ? Sa durabilité, son imperméabilité, son faible coût et sa facilité d’entretien. De plus, il s’agit d’un bon isolant sonore et souvent thermique, donc c’est le couvre-plancher tout indiqué pour les condos et le sous-sol.

Nos coups de cœur :

Aerial : pour ses nombreuses combinaisons de couleurs et de motifs, qui sauront plaire à tous les goûts.

Kelowna : pour ses couleurs terre, qui permettent de créer un décor empreint de zénitude.

Style : pour son réalisme saisissant et son large éventail de couleurs.

Pour trouver le couvre-plancher parfait pour votre projet, n’hésitez pas à consulter les experts de Lanctôt Couvre-Sol Design. Ces derniers travaillent de concert avec vous afin de créer votre milieu de vie rêvé !