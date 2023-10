28 chalets avec spa à louer au Québec

Le Québec profite d’une abondance de paysages pittoresques, de montagnes majestueuses et de lacs scintillants offrant le cadre idéal pour une escapade revigorante non loin de la maison.

Question de relaxer comme il se doit lors de votre séjour en nature, pourquoi ne pas miser sur un chalet avec spa?

Voici nos suggestions!

Lac-Supérieur, Laurentides

Airbnb

« L'hébergement parfait pour la personne désirant une escapade en forêt. Le SpaHaus est un équilibre parfait entre modernité et nature grâce au style zen contemporain. Le grand balcon, le bain à remous extérieur et la terrasse permettent une rencontre rapprochée avec la nature et les activités offertes environnantes promettent des souvenirs inoubliables. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 285 $ par nuit

Sainte-Anne-des-Monts, Laurentides

Airbnb

« Lovées dans une anse non visible à partir de la route et à une dizaine de mètres du fleuve, les loges profitent d'un panorama exceptionnel. Tour de la Gaspésie, séjour détente, camp de base pour vos expéditions dans les Chic-Chocs: toutes les occasions sont bonnes pour venir séjourner dans ce magnifique décor! »

Airbnb

4 personnes / à partir de 215 $ par nuit

Lac-Supérieur, Laurentides

Airbnb

« Détendez-vous en famille dans ce logement tranquille.Le BOHEM est un chalet de 2 chambres à coucher situé sur le côté nord du Mont Tremblant. Situé sur une rue calme et paisible, vous serez à proximité des pistes de ski et du parc national du Mont-Tremblant. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 300 $ par nuit

Tingwick, Arthabaska

Airbnb

« La minuscule chapelle est un lieu d'une beauté enchanteresse, nichée au cœur d'une forêt mystique. Un intérieur confortable avec deux lits queen size de rêve nichés sur deux niveaux est révélateur. Commencez votre journée avec le délicieux arôme d'un panier de pique-niques maison, végétarien et sans gluten, avec des produits frais livrés chaque matin à 10 h. Laissez-vous enchanter par la beauté naturelle et l'énergie mystique de cet endroit magique pour créer des souvenirs qui dureront toute la vie. »

Airbnb

4 personnes / à partir de 161 $ par nuit

Tingwick, Arthabaska

Airbnb

« Ce dôme géodésique de luxe est entièrement équipé avec jacuzzi, climatisation, chauffage électrique, kitchenette avec plaque de cuisson, canapé, poêle à bois et salle de bain complète pour rendre votre séjour confortable toute l'année. Les arrangements de couchage comprennent un lit queen size au niveau principal (lit escamotable) et un lit king size sur le loft. »

Airbnb

4 personnes / à partir de 250 $ par nuit

Matane, Bas-Saint-Laurent

Airbnb

« Aux portes de la Gaspésie, laissez-vous guider par le son des vagues et la brise du vent en profitant de la vue panoramique sur le Saint-Laurent que vous offre le chalet Matane by the sea. Notre petit chalet est aménagé et équipé pour accueillir jusqu’à 4 invités. À l’extérieur, vous pourrez profiter de notre spa ouvert à l’année et de notre espace foyer. Situé à moins de dix minutes du centre-ville, vous pourrez profiter des nombreuses attractions que vous offre Matane. »

Airbnb

4 personnes / à partir de 250 $ par nuit

Rivière-Éternité, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Airbnb

« Laissez germer votre liberté dans l’un de nos silos à grains entièrement équipés et situés dans la magnifique région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 205 $ par nuit

Rivière-Éternité, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Airbnb

« Klīnt Tremblant (falaise en danois) est un chalet architectural en verre majestueusement vitré alliant simplicité naturelle et luxe contemporain, et ce à 10 min du village de Mont-Tremblant. À flanc de montagne, juchée sur le bout de la falaise avec un espace de vie entièrement vitré, vivez un séjour immersif en nature avec la terrasse panoramique & spa pour une nuit étoilée inégalée. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 271 $ par nuit

Lac-Supérieur, Laurentides

Airbnb

« Situé à 300 mètres du magnifique Lac-Supérieur, ce Spahaus est une combinaison parfaite de la nature en raison de son emplacement en forêt et de sa modernité avec ses magnifiques espaces ouverts intérieurs, son jacuzzi extérieur, son sauna intérieur et bien plus encore! »

Airbnb

6 personnes / à partir de 360 $ par nuit

Amherst, Laurentides

Airbnb

« Mini-maison luxueuse de style chalet de 600 pieds carrés, offrant une symbiose entre la nature et l'architecture avec une vue exceptionnelle sur les montagnes. L'ensemble du design a été conçu par le cabinet d'architecture Atelier L'Abri. Vous serez charmé par l'imposante arche à l'entrée et les fenêtres donnant l'impression de vous fondre dans la nature. Sa grandeur minimaliste et sa décoration confortable sont l'endroit idéal pour une escapade en amoureux. »

Airbnb

4 personnes / à partir de 332 $ par nuit

Rivière-à-Pierre, Portneuf

Airbnb

« Vous trouverez absolument tous les atouts du plein air tout en obtenant le confort douillet et les services d’un hôtel, une combinaison parfaite pour s’évader du rythme effréné dans un cadre enchanteur. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 185 $ par nuit

Tremblant, Laurentides

Airbnb

« Un chalet architectural tout blanc majestueusement vitré alliant simplicité naturelle et luxe contemporain et ce à 10 min du village de Mont-Tremblant. Juché à flanc de montagnes et aux cimes des arbres, offrez vous une vue panoramique avec espace de vie entièrement vitré. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 387 $ par nuit

Saint-Irénée, Charlevoix

Airbnb

« Le MŌMENTUM est un chalet au goût du jour où chaque petit détail a été pensé pour vous faire vivre un séjour inoubliable. Notre chalet est situé en plein cœur de Charlevoix et à deux pas de la plus belle plage de la région. Nous sommes également à 15 minutes du casino de Charlevoix et du Club de Golf Fairmont le Manoir Richelieu, à moins de 1 km du Domaine Forget et à proximité des centres de ski alpin, sentiers pédestres, ski de fond et raquettes. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 132 $ par nuit

Lac-Beauport, Capitale-Nationale

Airbnb

« Qui n’a pas rêvé un jour de vivre un moment de calme, hors du temps, pour se sentir seul au monde? Entièrement équipé pour 6 personnes, le DUN offre tout le confort et la sérénité dont vous aurez besoin pour une escapade ressourçante et intime en compagnie de vos proches. Un grand coup de cœur pour les familles grâce aux deux chambres fermées. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 370 $ par nuit

Lac-Beauport, Capitale-Nationale

Airbnb

« Le Ridge View, chalet boutique situé au sommet de la montagne. Vivez l’expérience immersive de la nature à seulement 25 minutes du Vieux-Québec. L'orientation ouest sur la réserve faunique des Laurentides offre une vue panoramique sur les montagnes et vallées, ainsi que des couchers de soleil à couper le souffle! Découvrez la topographie unique de la montagne en explorant plus de 20 km de sentiers accessibles en toute saison directement du chalet. »

Airbnb

6 personnes / à partir de 350 $ par nuit

Bolton-Ouest, Estrie

Airbnb

« Chalet intemporel confortable, conceptualisé par les architectes de _naturehumaine. Niché à flanc de falaise à 490m d'altitude, son design unique se distingue par l'audace et l'originalité et s'inscrit harmonieusement dans son environnement. Entouré de forêt, le chalet vous offre une vue époustouflante sur le mont Glen et la nature environnante en grande partie protégée par le Corridor appalachien. Endroit silencieux tout indiqué pour se détendre. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 363 $ par nuit

Sutton, Estrie

Airbnb

« Notre Cabin dans les bois est à l'extrémité du domaine et offre une plus grande intimité aux invités. Le son du ruisseau qui perle juste à l'arrière de la Cabin, en plus du mouvement des feuilles dans les arbres, nous rappelle les bienfaits d'un séjour en nature! La Cabin est perchée sur pilotis et offre une vue panoramique incroyable! Vous serez au paradis dans notre spa ainsi qu'au chaud près du foyer au bois ou plutôt au frais avec notre air climatisé! »

Airbnb

4 personnes / à partir de 237 $ par nuit

Amherst, Laurentides

Airbnb

« Hubble est un chalet inspiré d'une architecture contemporaine en harmonie avec la nature. Envahi de lumière naturelle grâce à une vue panoramique et vitrée, le chalet est logé sur un terrain entouré de magnifiques arbres matures. »

Airbnb

5 personnes / à partir de 275 $ par nuit

Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais

Airbnb

« Une opportunité de découvrir une conception de cabine historique, la ligne de toit fortement inclinée s'intègre magnifiquement dans son environnement de granit naturel. Positionné plein sud pour permettre un maximum de lumière naturelle, il contient également deux puits de lumière pour des opportunités parfaites d'observation des étoiles. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 315 $ par nuit

Les Éboulements, Charlevoix

Airbnb

« Situé en pleine nature dans le domaine de La seigneurie des Éboulements, le chalet KLIMA est une construction neuve (2023), idéale pour un séjour en famille ou entre amis. Vous serez enchantés par cette résidence moderne, les levers de soleil et la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Un spa, un foyer et une cuisine entièrement équipée vous aideront à profiter de la vie de chalet au maximum. »

Airbnb

8 personnes / à partir de 140 $ par nuit

Sainte-Béatrix, Matawinie

Airbnb

« Un endroit pour "faire pause" et relaxer l'instant de quelques jours, à l'abri du chaos quotidien. Vous permettre de reconnecter avec votre partenaire, avec vous-même et avec la nature. C'est dans cet état d'esprit que nous avons conçu cette destination. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 350 $ par nuit

Sainte-Béatrix, Matawinie

Airbnb

« Le Chalet Inuksuk a une table à manger unique en bois massif pouvant asseoir 12 personnes en même temps. Il y a une table de billard et un spa accessible tout au long de l'année offrant une vue sur le lac. Le chalet est parfait pour les rencontres familiales, les escapades amoureuses et les séjours entre amis. »

Airbnb

12 personnes / à partir de 169 $ par nuit

Lac-Supérieur, Laurentides

Airbnb

« Bienvenue au Gîte l'Évasion! Faites l'expérience de dormir à la belle étoile dans le confort d'un lit king, dans la merveilleuse région du lac Supérieur. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 346 $ par nuit

Saint-Damien, Matawinie

Airbnb

« Le Chalet Moderna est une résidence contemporaine et nouvellement construite située en plein cœur des montagnes de St-Damien. Offrant une vue à couper le souffle sur le lac et les montagnes, notre chalet vous promet un séjour inoubliable. »

Airbnb

10 personnes / à partir de 163 $ par nuit

Tingwick, Arthabaska

Airbnb

« Parfait pour une nuit de noces, une demande en fiançailles, de grandes retrouvailles ou un moment que vous n'oublierez jamais de votre vie. Venez vivre l'expérience d'être un oiseau dans les arbres et laissez-vous bercer par le vent dans les feuilles en pleine nature. »

Airbnb

2 personnes / à partir de 264 $ par nuit

Saint-Alexis-des-Monts, Mauricie

Airbnb

« Ce chalet peut accueillir de 2 à 5 personnes dans ce chalet. Vous disposez du wifi et d'une cheminée électrique. Il est temps de déconnecter de votre vie quotidienne avec son SPA ainsi qu'un GAZEBO en plein air pour en profiter pleinement tout en regardant la vue magnifique sur les montagnes ! »

Airbnb

5 personnes / à partir de 119 $ par nuit

Ladysmith, Outaouais

Airbnb

« Ceux qui désirent vivre une expérience haut de gamme et faire du cocooning dans un chalet équipé, entre autres, d’un bain à remous (spa) en cèdre, d’un grand hamac intérieur, d’un poêle à bois et d’un chauffage radiant au sol se réjouiront de passer un moment en ces lieux féériques, en pleine nature, loin du brouhaha de la ville, dans ce chalet magnifique à l’architecture et au décor intérieur recherché. »

Airbnb

4 personnes / à partir de 311 $ par nuit

Ladysmith, Outaouais

Airbnb

« Ce chalet A-Frame situé à un peu plus d'une heure d'Ottawa, est niché dans 75 acres de forêt avec accès au lac (partagé avec 3 autres cottages, également à louer sur AirBnB) et parfait pour les couples à la recherche d'une escapade romantique. Équipé de tous les équipements, y compris un jacuzzi privé en cèdre, un poêle à bois et un chauffage radiant au sol, ce qui en fait la retraite parfaite pour une escapade confortable et intime. Détendez-vous dans ce logement calme et élégant! »

Airbnb

2 personnes / à partir de 207 $ par nuit

