Une très jolie maison centenaire à vendre à Saint-Victor pour 499 000$

Ceux qui souhaiteraient mener une vie paisible en campagne verront cette propriété de Saint-Victor leur tendre les bras.

Voilà en effet une occasion rare de mettre la main sur un domaine ancestral qui incarne à merveille le charme de la vie rurale.

Courtoisie Jérome Paradis, Royal LePage

Située sur une terre zonée agricole de plus de 165 000 pieds carrés, bordée par la sereine rivière Gosselin, on peut dire que la résidence beauceronne profite d’un véritable terrain de jeu à ciel ouvert.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Courtoisie Jérome Paradis, Royal LePage

La magie se poursuit à l’intérieur, où on constate que la propriété dégage un parfum d’authenticité qui saura faire plaisir aux amateurs d’espaces chaleureux.

Qu’il s’agisse des poutres apparentes, des planchers de bois franc, du foyer au bois ou encore des murs en pierre, chaque détail qui compose cette propriété y apporte du cachet et témoigne de l’histoire des lieux.

Courtoisie Jérome Paradis, Royal LePage

D’ailleurs, en matière de cachet, on peut dire que la cuisine ne laisse pas sa place! Avec son grand îlot central et sa céramique aux détails harmonieux, celle-ci invite aux fourneaux et aux festins.

Courtoisie Jérome Paradis, Royal LePage

La demeure s'étend sur trois étages, offrant un total de quatre chambres à coucher et trois salles de bain. On y retrouve également un spacieux garage, une grange et un cabanon qui fera le bonheur de ceux qui carburent aux projets manuels.

Les amateurs de jardinage, eux, seront ravis de passer des heures à cultiver plantes et légumes dans l’immense espace dédié à cet effet.

Courtoisie Jérome Paradis, Royal LePage

Vous aimeriez mettre la main sur ce refuge en nature? Sachez qu’il vous faudra débourser la somme de 499 000$. Pour davantage d’informations, veuillez contacter Jérome Paradis du groupe Royal LePage.

Ces maisons à vendre pourraient aussi vous intéresser!

s