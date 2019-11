3 bouteilles de vin trop bonnes à se procurer avant tout le monde selon Vincent Sulfite

En collaboration avec

Il n’y a rien comme savourer une bonne bouteille de vin en bonne compagnie après une grosse journée au bureau. Ce n’est toutefois pas toujours évident de s’y retrouver une fois devant les tablettes de la SAQ.

Pour vous assurer de toujours boire du bon vin, le programme de fidélisation que propose la carte SAQ Inspire est un incontournable. En y adhérant, toutes vos préférences s’y trouveront et vous aurez même accès à une liste de vins en prévente. C’est la meilleure façon de mettre la main sur des produits exclusifs et de pouvoir impressionner vos amis durant votre prochain souper en gang.

Le trippeux de vin Vincent Sulfite a d’ailleurs accepté de nous dévoiler ses trois coups de cœur parmi les nouveaux arrivages à la SAQ cette semaine.

Voici donc 3 vins à vous procurer cette semaine à la SAQ pour bien boire!

Blanc. Hervé Villemade, la rockstar de Cheverny qui se retrouve sur beaucoup de cartes des vins et avec raison! Les vins sont électriques et sont vraiment séducteurs. Hervé a repris le domaine des mains de ses parents en 1999 et l’a converti à l’agriculture biologique. Hervé n’utilise que très peu de soufre à la vinification, car il y est allergique et en découvrant les vins de Marcel Lapierre, a eu envie d’explorer le nature. Cette cuvée est un assemblage de 70% sauvignon et 3% chardonnay provenant de sols de sables sur argiles à silex. Bon, mon objectif n’est pas d’être un geek de géologie, mais l’argile à silex, sur des blancs, ça peut donner un côté très tranchant au vin.

Code SAQ: 14227257

Macération. La force des vins d’Altolandon réside dans leur emplacement: certaines vignes sont à 1100 mètres d’altitude, au cœur de la province de Cuenca, en Espagne. En se rapprochant du soleil ainsi, les vignes se gorgent d’énergie le jour, mais profitent des nuits fraîches et évitent de monter trop haut en sucre, ce qui permet de faire des vins avec moins d’alcool. Le domaine travaille en bio et n’utilise que les levures indigènes. Cette cuvée est en fait un vin de macération sur du grenache gris, lui donnant un aspect rosé, mais comme ce n’est pas un raisin noir, on pourrait aussi le mettre dans la famille des vins ARANGES. Avec ça, vous êtes bon-ne-s pour impressionner la visite!

Code SAQ: 14154131

Rouge. Du pinot noir bourguignon sans sulfites ajoutés et non filtrés, c’est une belle occasion de goûter la pureté de ce cépage. Cette cuvée provient des raisins d’une seule parcelle en Côte-de-Nuits, «Petit Chaillot», en appellation Bourgogne. Le domaine n’est pas trop friand de bois neuf, un élément sur lequel je porte beaucoup d’attention parce que rapidement, tous les vins peuvent se ressembler si ce n’est que l’élevage qui ressort. Pour impressionner la visite: Boisset s’est installé dans un ancien couvent des Ursulines à son arrivée en Côte-de-Nuits, ce qui explique le nom de la cuvée.

Code SAQ: 13297940

