Acheter son premier condo ou sa première maison, c’est comme un tour de montagnes russes : grisant et vertigineux. Entre les calculs budgétaires, le prêt hypothécaire, l'excitation des visites et la première offre, profitez de ces conseils qui pourraient bien vous permettre d'acheter votre propriété de rêve.

Voici donc 5 conseils essentiels pour acheter une première propriété sans (trop) stresser.

1. Passez à l’action

Première étape, ouvrez : une bière de microbrasserie ou un kombucha et votre ordinateur. Faites le bilan de votre épargne, de vos revenus, de vos dépenses et de vos dettes (cartes de crédit, études, auto). Calculez TOUT.

Faire un budget, c’est plutôt ennuyant, mais y déroger, c’est pire. Votre première maison est en quelque sorte un rêve qui devient réalité. Alors, évitez de le transformer en cauchemar avec des chiffres irréalistes.

Et tandis que le solo de piano ambiant se fait nostalgique dans la pièce, amorcez votre tournée d’adieu à certaines dépenses (qui soyons honnêtes, ne sont pas tout à fait nécessaires) et veillez à maintenir une bonne cote de crédit.

Une fois le budget complété, vous serez à même d'établir une stratégie de mise de fonds: aurez-vous recours au Régime d'accession à la propriété (RAP)? À l'assurance-prêt hypothécaire (SCHL)? À un don parental?

Enfin, avec ce portrait complet, vous pourrez simuler votre capacité d'emprunt en ligne afin de connaitre le montant d'emprunt hypothécaire que vous pourriez vous permettre de rembourser.

2. Déterminez vos besoins

Prenez le temps de dresser la liste de vos besoins: que recherchez-vous vraiment? Un condo, une maison de ville, un duplex?

Aussi, identifiez bien les secteurs où vous aimeriez emménager. Au passage, faites quelques recherches sur la valeur moyenne des propriétés dans les quartiers désirés.

Si les condos dans certains secteurs urbains sont plus chers, ils peuvent avoir l'avantage d'être bien situés et vous permettre de marcher ou d'utiliser le transport en commun pour tous vos déplacements. Considérez qu'une résidence plus éloignée des grands centres peut être plus accessible, mais que cet achat représentera d'autres dépenses connexes comme la nécessité d'avoir une voiture ou encore les coûts d'entretien d'un grand terrain.

Tenez également compte du coût des taxes municipales et scolaires qui aura tôt fait d'ajouter à vos frais annuels.

3. Faites la grande demande

Une préqualification hypothécaire vous permettra de connaitre le montant maximal du prêt auquel vous avez droit. Vous pourrez ainsi mieux cibler vos recherches immobilières et paraître plus crédible aux yeux des vendeurs lors des visites. Dans un marché immobilier aussi effervescent, cela peut constituer un avantage de taille. Après tout, vous ne voudriez pas manquer la propriété de vos rêves, non?

C'est pourquoi les sages de l'immobilier sont unanimes : si vous songez à acheter, demandez maintenant votre préqualification hypothécaire. Inutile d'attendre au dernier moment pour en faire la demande auprès d'un courtier hypothécaire.

Aussi, au moment de faire une offre, estimez rapidement le montant de vos versements hypothécaires afin de vous assurer de la viabilité de votre projet.

4. Escaladez la montagne de papiers

Durant votre parcours vers l’accès à la propriété, vous ferez aussi la connaissance de courtiers, vendeurs, conseillers financiers, inspecteurs et évaluateurs qui deviendront vos nouveaux alliés.

Vous produirez aussi une importante somme de documents. Relevés d’épargne, documents d’impôt, confirmation du statut de l'emploi, preuve de rémunération : vous deviendrez une petite usine administrative. Songez d'ores et déjà à assembler ces documents pour éviter d'avoir à les produire au moment de la promesse d'achat.

Au passage, n’oubliez pas de calculer et de mettre de côté les montants nécessaires pour les honoraires du notaire, les frais de déménagement, l'ajustement des taxes municipales et scolaires et la taxe de Bienvenue (droits de mutation). Tenez bon!

5. Soyez stratégique!

Si vous pouvez verser une mise de fonds représentant au moins 20% du coût de la propriété visée, vous éviterez les frais d’une assurance-prêt, obligatoire si votre cash down est entre 5% et 20%. Vous pourrez l’amortir dans vos versements, mais cette assurance vous coûtera plusieurs milliers de dollars.

Autre bon truc? En recourant aux services d’un courtier hypothécaire, vous profiterez sans frais d’une expertise valant son pesant d’or.

Pendant que vous planifiez la plus importante transaction financière de votre vie, un courtier hypothécaire comme ceux de Multi-Prêts vous accompagnera dans le choix d'un prêteur qui correspond à votre profil et à votre projet immobilier.

Il saura également vous expliquer les conditions entourant un prêt hypothécaire et le nouveau vocabulaire qui l'entoure: taux fixe, taux variable, durée du terme, etc.

En somme, vous n'aurez pas à contacter les institutions financières, car le courtier hypothécaire le fera pour vous.

Enfin, rappelez-vous que chaque dollar économisé lors de votre processus d'achat d'une propriété vous permettra de continuer d'épargner, d'encourager vos commerces locaux préférés de votre nouveau quartier, de planifier un road trip au Québec ou même, de commencer à rêver d’un petit chalet!

