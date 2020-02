Un autobus vous amène directement au Mont Saint-Bruno pour seulement 3,50$

En collaboration avec



Pour les sportifs sans voiture, aller faire du ski peut se transformer en véritable épopée sans fin. Soit il faut se trouver un ami qui possède une voiture, soit il faut en louer une... Heureusement, il existe une ligne d’autobus qui vous amène directement à la station Ski Saint-Bruno, sur la Rive-Sud, et vous fait même économiser sur votre billet d’entrée!

La ligne d’autobus 299, aussi appelée «SkiBus», se prend au terminus Longueuil, dont l’accès se fait à partir de la ligne jaune du métro de Montréal.

En prenant ce bus, vous bénéficierez d’un rabais de 50% sur votre billet d’entrée (4h et plus, de jour comme de soir) au Ski St-Bruno et obtiendrez aussi 25% de rabais sur la location d’équipement au parc national du Mont-Saint-Bruno.

Pour ceux qui n’aiment pas trop le ski ou la planche à neige, sachez que vous pouvez aussi faire de la raquette, de la randonnée, de la glisse ou encore du ski de fond au parc national du Mont-Saint-Bruno.

Le magnifique parc de la Sépaq propose 35 km de pistes entretenues mécaniquement à dévaler en ski de fond. En plus, les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'au 6 mars, le parc sera ouvert aux skieurs et raquetteurs jusqu’à 21h. Une belle occasion de découvrir ces beaux paysages en soirée!



Le SkiBus est en service jusqu’au 8 mars les week-ends et les jours fériés, et tous les jours durant la semaine de relâche, du 2 au 6 mars.



Et le mieux dans tout ça? Le SkiBus du RTL ne coûte que 3,50$!

Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas profiter pleinement de l’hiver!