Où partir en novembre: les meilleures destinations voyage

Quittez la grisaille et la monotonie de novembre et partez découvrir l'un de ces 10 pays qui vous promettent dépaysement, soleil et escapades urbaines!

On le sait, le mois de novembre peut être extrêmement déprimant au Québec. Les couleurs de l'automne disparaissent, les journées raccourcissent et s'assombrissent, le temps se refroîdit et tout notre corps se met en mode déprime saisonnière et début d'hibernation.

Voici donc 10 destinations originales pour fuir les «blues de l'hiver».

1. La Réunion

Température moyenne entre 20°C et 29°C

Située dans le sud-ouest de l'océan Indien, dans l'hémisphère sud, l'Île de La Réunion possède un climat ensoleillé et chaleureux, avec des températures moyennes de 28°C. Sur cette île, la nature est maître, que ce soit avec ses falaises de lave noire, ses pitons acérés, ses myriades de chutes d'eau, ses cirques sauvages et ses lagons aux couleurs enivrantes.

2. Taiwan

Température moyenne entre 21°C et 25°C

Cet État souverain d'Asie de l'Est est connu pour sa technologie de pointe, sa capitale cosmopolite et sa nature sauvage. Novembre s'avère être un moment idéal pour visiter cette île puisque cela permet de profiter d'un climat agréable tout en évitant la foule et les tarifs très élevés.

3. Californie, États-Unis

Température moyenne entre 16°C et 24°C

La côte Ouest des États-Unis offre à cette période de l'année des températures douces et un ensoleillement quotidien. À la fois fortement urbanisée et sauvage, la Californie permet de découvrir la bouillonnante Los Angeles, les plages de Malibu et les falaises brumeuses de Big Sur.

4. Malte

Température moyenne entre 17°C et 21°C

La Malte est un État insulaire d'Europe, situé au beau milieu de la mer Méditerranée, qui présente des influences latines et arabes. Les intersaisons y sont très agréables, avec des températures confortables et un fort ensoleillement, ainsi qu'une eau tiède qui permet encore la baignade.

5. Oman

Température moyenne entre 24°C et 29°C

Ce pays du sud de la péninsule d'Arabie est un véritable trait d'union entre l'Inde et l'Afrique. Ce sultanat est une contrée montagneuse entourée de sable et d'eau qu'il convient de visiter entre octobre et mars, alors que les températures sont douces et que la mousson du Sud n'y est pas. En novembre, Muscat, ville d'Oman, profite d'un ensolleillement de 10 heures par jour! Ça fait changement du Québec!

6. Laos

Température moyenne entre 19°C et 30°C

Pays d'Asie du Sud-Est, le Laos est un État de plaines fertiles, de paysages montagneux et d'un grand nombre de temples. En novembre, la saison sèche débute ce qui veut dire moins d'humidité et des températures supportables.

7. Hong Kong, Chine

Température moyenne entre 19°C et 24°C

Située sur la côte sud-est de la Chine, Hong Kong est une ville qui subit à la fois les influences orientales que les occidentales. Sa magnifique baie, son riche patrimoine culturel et ses multiples fêtes traditionnelles en font un endroit idéal à découvrir en novembre, alors que les précipitations sont moindres et les températures agréables.

8. Sicile, Italie

Température moyenne entre 14°C et 19°C

Cette région autonome du sud de l'Italie offre encore en automne des températures plaisantes en plus d'être délaissée de l'achalandage estival. Sous un même soleil se retrouvent de fabuleux temples grecs, des jardins orientaux, des terres volcaniques, des côtes escarpées et des eaux turquoise.

9. Venezuela

Température moyenne entre 17°C et 26°C

Situé dans la partie la plus septentrionale de l'Amérique du Sud, le Venezuela se façonne au rythme des tepuys (montagnes tabulaires), des grands espaces vierges et d'une côte caraïbe bordée de plages de sable fin. La plus grande partie du pays bénéficie d'un climat tropical, avec la chaleur comme caractéristique, sauf dans les régions montagneuses.

10. Argentine

Température moyenne entre 14°C et 25°C

Tango, Buenos Aires, gauchos, Patagonie, Terre de Feu : tant de termes qui sculptent les beautés de l'Argentine. Ce pays coloré offre une saison sèche jusqu'en novembre, période de l'année où une grande partie de la Patagonie connaît des températures assez douces pour rendre les randonnées très agréables.

