10 endroits où camper qui sortent totalement de l'ordinaire

Le Québec regorge de paysages naturels magnifiques et de parcs nationaux inspirants et c'est pourquoi le camping est un art de vivre pour plusieurs. Afin de dynamiser ces sorties en plein air, voici 10 endroits pour camper qui sortent de l'ordinaire!

1. Dans une yourte flottante

Dans la Baie-des-Chaleurs, plus précisément à Carleton-sur-Mer, trois yourtes flottantes d’inspiration mongole permettent de dormir directement sur l’eau. Uniquement accessibles en canot, ces yourtes d'Aux 4 Vents peuvent accueillir deux adultes et deux enfants, en plus d'être dotées de toilettes sèches et d'un système de récupération des eaux usées. Apportez votre nourriture et vos vêtements et le tour est joué!

2. Dans une maison de Hobbit

À la manière des maisons de Hobbit dans le Seigneur des anneaux, Entre Cîmes et Racines offre de dormir dans « Le Troglo », une habitation disposant d’un toit végétal, de fenêtres rondes et d’un aménagement intérieur de pierres et de bois. Situé au cœur de la forêt des Cantons-de-l’Est, le site permet à quatre personnes de dormir sous terre, au milieu d’une forêt luxuriante.

3. Dans un dôme vitré

Le Parc Aventures Cap Jaseux, situé dans le fjord du Saguenay, propose à ses campeurs de dormir dans un dôme vitré complètement aménagé et isolé. Étant au tiers transparent, le dôme permet aux campeurs d'admirer le fjord et le ciel étoilé.

4. Dans une boule suspendue

Toujours au Parc Aventures Cap Jaseux, il est possible de dormir dans une sphère futuriste suspendue dans les arbres, afin de vivre une nuitée unique et originale. Pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, les sphères sont équipées de tout le nécessaire pour concocter un bon repas et possède un ameublement modulable pour davantage de confort.

5. Dans une bulle

Situé à l’Anse-de-Roche aux abords du fjord du Saguenay, Canope Lit offre à ses visiteurs de dormir dans une bulle entièrement transparente. Perchées à 18 pieds sur des pilotis, les bulles conservent tout de même une intimité. Les serviettes et la literie sont incluses et le petit déjeuner est livré devant la porte chaque matin.

6. Dans un Treegloo

Le domaine Au Diable Vert, près du mont Sutton, offre à ses campeurs de dormir, non seulement dans un arbre, mais également dans un igloo perché à un arbre! Perché sur une plateforme, le Treegloo possède deux lits doubles avec matelas, un poêle à bois pour cuisiner, une table et des chaises pour les visiteurs.

7. Dans un zoo

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Zoo sauvage de Saint-Félicien offre un forfait complet dans lequel vous pourrez non seulement suivre et contempler des caribous toute une journée, mais également dormir en tente Prospecteur dans un campement aménagé au cœur du troupeau!

8. Sur les berges du Saint-Laurent

À l’Anse à la Cave, aux Bergeronnes, Mer et Monde Écotours propose de venir planter sa tente sur les berges du Saint-Laurent. Le bruit des vagues et des souffles des baleines seront votre musique! Des sites prêt-à-camper sont disponibles pour ceux qui ne possèdent pas leur équipement de camping.

9. Sur une île

En prenant un bateau de Rivière-du-Loup, il est possible de se rendre sur l’Île aux Lièvres et d'y planter sa tente afin de vivre une expérience de camping sauvage en toute quiétude. Les campeurs aguerris comme les débutants peuvent ainsi venir dormir sur une île au beau milieu du fleuve Saint-Laurent.

Crédit photo: Société Duvetnor - Tourisme Bas-Saint-Laurent

10. Dans un tipi de bois

Aménagés au cœur de la forêt de Saint-Romain, dans le Nord-Ouest des Cantons-de-l'Est, ces quatre tipis au revêtement de bois (et non de toile) sont isolés et chauffés au propane. Situés sur un ancien campement amérindien, en bordure d’une petite rivière légendaire, ces logements rustiques permettent de loger deux personnes sur un lit perché sur une plateforme et deux autres en bas sur un divan-lit.

Crédit photo: Aux tipis de la Rivière Sauvage

