Où partir en mai: les meilleures destinations de voyage

Comme les universitaires terminent leur session et que l’été tarde à arriver, voyager en mai représente une excellente idée.

À la veille de la saison forte des mois d’été, plusieurs compagnies aériennes offrent des billets d’avion à prix réduit en mai. Pour se donner un avant-goût de l’été et profiter d’une abondance de festivals aux quatre coins du globe, ces destinations sont à prioriser ce mois-ci.

Voici 10 des meilleurs pays à visiter en mai:

1) L’Italie



Température moyenne de 21°C

Pourquoi en mai? C'est que le mois de mai amorce la saison touristique en Italie. En choisissant de visiter le pays ce mois-ci, vous risquez de profiter des attractions en évitant les foules. C’est l’heure de sauter sur les balades en gondole à Venise, de visiter les ruines de Rome et de faire le plein de pizzas napolitaines. Notez qu’il fera plus chaud dans le sud de l’Italie en mai.

2) La Grèce

Température entre 18 et 21 °C

Pourquoi en mai? La température en Grèce est tout simplement parfaite en mai. Cette température clémente est idéale pour visiter les Cyclades, comme Santorin, Mykonos, Rhodes, Corfou et la magnifique île de Crète. N’hésitez pas non plus à passer par les sites archéologiques du continent, comme Delphi et l’Acropolis.

3) Le Pérou

Température entre 19 et 21 °C

Pourquoi en mai? Le Pérou est ensoleillé et chaud en mai. Entre la saison des pluies et la saison chaude, le mois de mai représente la parfaite fenêtre où profiter de la végétation luxuriante du pays. En plus du Machu Picchu, du lac Titicaca et de la forêt amazonienne, plusieurs festivals ont lieu en mai. C’est le cas du festival Virgen de Chapi, un pèlerinage de 45 km pour se laver de ses péchés. Si vous êtes plus de type randonnée, vous apprécierez les treks dans la région de Cusco, où les arbres fleurissent et où l’achalandage est assez bas.

4) L’Espagne

Température moyenne de 22°C

Pourquoi en mai? Pour les bas prix, l’absence de foules et la douce température. À l’abri des canicules, voilà le moment tout indiqué pour dévaler les rues de Madrid, enfourcher un vélo à Séville et découvrir les secrets bien gardés de Barcelone. Tapas, sangria, soleil et festivals seront de la partie si vous visitez l’Espagne en mai.

5) Le Maroc

Température moyenne de 20,5°C

Pourquoi en mai? Pour y profiter à fond de la mer, des montagnes et du désert. Le voyageur polyvalent se plaira au Maroc. Entre les souks, les déserts et les stations balnéaires, le pays profite d’une identité riche et variée selon ses régions.

6) Le Portugal

Température entre 19 et 22 °C

Pourquoi en mai? Pour les températures plus fraîches et les longues journées. Visiter le Portugal en mai, c’est profiter de ses villes et de ses côtes, de ses montagnes et de ses nombreux vignobles. Juste avant l’arrivée officielle de l’été, le pays s’anime. D’ailleurs, le plus grand festival d’art contemporain, Serralves Em Festa, se tient lors de la dernière fin de semaine de mai à Porto et réunit les artistes et amateurs d’art dans des célébrations allant de spectacles à expositions.

7) Le Vietnam

Température entre 20 et 35 °C

Pourquoi en mai? Pour y profiter des températures les plus confortables de l’année. Le Vietnam est une destination de choix en mai. En effet, vous évitez la période des vents violents et typhons, qui démarre normalement en août. Que vous choisissiez de visiter le pays du nord au sud ou du sud au nord, ne manquez pas l’effervescence de la ville de Hanoï, ni les montagnes du nord, ni les paysages paradisiaques de Mu Cang Cha. Avec de la chance, vous prendrez part aux célébrations de la fête de Bouddha, une fête traditionnelle du bouddhisme qui se tiendra le dimanche 8 mai 2022.

8) L’Australie

Température moyenne de 20 °C

Pourquoi en mai? Mai est le mois parfait pour visiter l’Australie. Dans ce coin du monde, l’été est terminé et l’hiver est en chemin. Ainsi, en mai, vous y profiterez des températures douces. Certaines régions, comme Melbourne, Hobart, Adélaïde et Canberra, sont fraîches en mai, alors que les régions de Brisbane, de Perth et de Sydney sont encore assez chaudes. À certains endroits, vous observerez les couleurs de l’automne! C’est assez génial.

9) Le Népal

Température moyenne de 28,7 °C

Pourquoi en mai? Les voyageurs qui ne tiennent pas en place seront gâtés au Népal, grâce aux nombreuses randonnées que ce pays a à offrir. Bien que les températures varient de région en région, en mai, favorisez les treks en montagne. De plus, deux des plus importants festivals du Népal ont lieu en mai: le festival Tiji et le Buddha Jayanti.

10) La France

Température entre 8 et 20°C

Pourquoi en mai? Pour profiter des joies du printemps, misez sur mai pour passer du bon temps en France. Les journées y sont chaudes, les soirées relativement fraîches, mais vous n’aurez pas à croiser des hordes de touristes dans les attractions. La ville de Paris rayonne de magie à elle seule, mais les jolies plages du sud et les beautés de la vallée de la Loire n’attendent que vous elles aussi.

