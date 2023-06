Voici le guide ULTIME pour un voyage au Portugal

Le voici le voilà, le guide ultime pour votre prochain voyage au Portugal.

Que faire? Où manger? Où dormir? Comment économiser? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions et plus encore dans ce guide voyage ultra complet.

Voici donc le guide ultime du Portugal:

Des îles idylliques aux étendues de sable en retrait des grands centres, en passant par les réserves naturelles, nous nous sommes amusés à vous trouver les plus belles plages, voire les plages les plus «paradisiaques» du Portugal!

Des tavernes traditionnelles aux bars à vins qui fleurissent aux quatre coins de la ville, la capitale portugaise attire l’attention des foodies avec sa scène culinaire en pleine effervescence.

Porto est une magnifique ville située dans le nord du Portugal, sur les rives du fleuve Douro. Moins connue que sa cousine Lisbonne, elle regorge pourtant elle aussi de choses à découvrir et de petits bijoux cachés qui vous feront tomber sous son charme.

Il n’y a rien à faire: la capitale du Portugal est envoûtante. Impossible de ne pas craquer pour ses petites rues à pic, ses vues sur la mer, son architecture colorée, ses Airbnb pas chers, ses soirées animées, son fado, ses bons plats, ses bons vins... alouette! Mais si merveilleuse soit-elle, Lisbonne n’est pas la seule ville qui a de quoi vous charmer dans ce petit pays d’Europe.

Les villes européennes sont réputées pour leur beauté, leur histoire et leur gastronomie, mais on peut avoir tendance à retarder leur visite à cause de l'organisation et des coûts liés à ce type de voyage. Pour vous faciliter la tâche, nous nous sommes prêtés au jeu et avons créé pour vous un guide complet sur la magnifique ville de Lisbonne pour un séjour de feu à moins de 1500$ canadiens, tout inclus!

Le Portugal est assurément populaire par les temps qui courent, tout particulièrement son envoûtante capitale, Lisbonne. Si vous comptez vous y rendre prochainement pour siroter quelques verres de vinho verde et vous perdre dans ses belles rues pavées, sachez qu'il existe une foule d'appartements jolis, accueillants et abordables à louer un peu partout dans la ville.

