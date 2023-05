Portugal: 9 raisons de visiter la ville de Porto

Porto est une magnifique ville située dans le nord du Portugal, sur les rives du fleuve Douro. Moins connue que sa cousine Lisbonne, elle regorge pourtant elle aussi de choses à découvrir et de petits bijoux cachés qui vous feront tomber sous son charme.

Voici donc 9 raisons de visiter Porto lors de votre prochain séjour au Portugal:

1. Pour la beauté de la ville

Porto est une ville riche en histoire et en culture. Vous pourrez y découvrir des édifices historiques tels que la cathédrale de Porto , le pont Dom Luis I (conçu par le disciple de Gustave Eiffel!), et la gare de Sao Bento , célèbre pour ses azulejos, ces céramiques iconiques peintes à la main.

2. Pour le vin de Porto

Amoureux du vin de Porto, la métropole ne vous décevra pas! Berceau de cette boisson célèbre à travers le monde, Porto vous permettra de visiter ses caves, de découvrir l'histoire de la production de ce vin et de déguster quelques verres.

3. Pour son majestueux fleuve

Faisant plus de 890 km de long et prenant source en Espagne, le Douro traverse la ville de Porto et offre de renversants points de vue. Il est possible de l’admirer d’un peu partout dans la ville, mais l’observatoire qu'offrent les jardins de Palácio de Cristal vaut certainement le détour. Cet espace verdoyant situé à l’ouest du centre-ville surplombe le fleuve et permet d’admirer ses deux rives.

4. Pour la gastronomie

La cuisine portugaise est célèbre pour ses fruits de mer et ses plats à base de poisson frais. Vous pourrez également déguster des spécialités locales telles que la « francesinha », un sandwich chaud et savoureux, ou les « pastéis de nata », une pâtisserie typique portugaise.

5. Pour le quartier de La Ribeira

Ce quartier pittoresque de Porto est probablement l’un des plus célèbres de la ville. On le visite pour admirer ses bâtiments colorés, ses rues pavées et ses restaurants animés.

6. Pour la vie nocturne

Avec de nombreux bars et clubs animés aux quatre coins de la ville, on peut dire que Porto est une ville qui sait faire la fête. Le Candelabro , le CaféAuLait , et le Armazém sont des bars à découvrir si vous êtes de passage pour une grande sélection de boissons et de la musique live.

7. Pour la proximité avec la mer

Voisine de l’océan Atlantique, Porto profite de plusieurs plages qui vous permettront de vous détendre et d’admirer de magnifiques couchers de soleil. Les plus téméraires apprécieront certainement le surf. Toutefois, sachez que l’eau y est assez froide, et ce toute l’année.

8. Pour faire une croisière d'un jour

Impossible de séjourner à Porto sans faire une croisière sur le Douro. Celles-ci permettent de découvrir la ville depuis l'eau et d’admirer les célèbres ponts qui enjambent le fleuve. Pouvant durer de 1 à 6 heures, cette balade sur l’eau peut s’accompagner de repas, de boissons, de commentaires audio et de visites guidées des monuments le long du fleuve. Chose certaine, vous tomberez sous le charme des quais animés, des bâtiments historiques, des collines et des vignobles qui bordent le fleuve.

9. Pour ses marchés publics

Rien de mieux qu’un marché public pour sentir le pouls d’une ville. On y croise des locaux et on peut y trouver des produits uniques de la région. À Porto, on affectionne particulièrement le marché de Bolhão , une foire traditionnelle de produits frais moins fréquentée par les touristes qui brille par son authenticité.

Voici quelques logements pour votre prochain séjour à Porto:

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain

239$ / nuit

Réservez ici

2 voyageurs / 1 chambre / 1 lit / 1 salle de bain

247$ / nuit

Réservez ici

2 voyageurs / studio / 2 lits / 1 salle de bain

195$ / nuit

Réservez ici

