La forêt tropicale, le soleil, les plages sauvages, les volcans, les sources thermales, les singes, les perroquets... Quand on voyage au Costa Rica, on est assuré de vivre une incroyable immersion en nature!

Pour s'imprégner de l'ambiance de ce pays d'Amérique centrale, le mieux est probablement de s'installer dans un petit hébergement dans la jungle ou au bord de l'océan. Ou, encore mieux, d'alterner entre les deux! Villas sur la plage, cabanes dans les arbres et logements écolos: il y en a pour tous les goûts.

Voici 15 Airbnb de rêve à louer au Costa Rica pour profiter de la pura vida!

DES LOGEMENTS À LA PLAGE

Tamarindo, Guanacaste

Il est facile de s’imaginer sur la terrasse ombragée de cette villa de Playa Avellanas, un «spot» de surf situé dans les environs de Tamarindo. La maison se trouve tout près de la plage et le proprio est originaire de Montréal!

Jusqu'à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 310 $ par nuit, plus les frais

Santa Teresa, péninsule de Nicoya, Puntarenas

Située en montagne, mais non loin de l’océan, cette villa luxueuse devrait plaire aux voyageurs en quête de soleil et de nature. Elle offre une piscine à débordement, toutes les commodités pour un séjour confortable (incluant l'internet et le stationnement) et des vues sur les fameuses plages de Santa Teresa, El Carmen et Mal Pais.

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 777$ par nuit, plus les frais

Santa Teresa, péninsule de Nicoya, Puntarenas

La Villa Amoi N se trouve dans la petite ville de surf Santa Teresa, à quelques minutes de marche de la plage Brunela. Ici, vous profiterez de grandes aires ouvertes, d'une terrasse, d'un balcon et de votre propre piscine. Ce logement fait partie des Villas Amoi, deux maisons côte à côte qu'il est possible de louer en paire. Bon à savoir pour les grands groupes.

Jusqu'à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 534 $ par nuit, plus les frais

Santa Teresa, péninsule de Nicoya, Puntarenas

Situé à une minute de la plage, à Santa Teresa, cet appartement au look moderne vient avec un service de ménage quotidien. Les voyageurs ont aussi accès à une piscine tranquille.

Jusqu'à 3 personnes / 1 chambre

À partir de 126 $ par nuit (plus les frais)

Quepos, Puntarenas

Près du parc Manuel Antonio, un incontournable pour de nombreux touristes, cet appartement «penthouse» se déploie sur 3 étages et offre des vues sur la mer. Avec ses 2 chambres, son bureau avec canapé-lit et ses 2,5 salles de bain, il peut accueillir jusqu’à 6 voyageurs, qui profiteront aussi d’une piscine (partagée) à débordement.

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 243 $ par nuit, plus les frais

Playa Zacundo, Golfo Dulce, Puntarenas

Envie de télétravailler les deux pieds dans le sable (noir), dans une région un peu moins fréquentée? Près de Golfito, cette cabane offre 75 m de bord de mer, en plus d’une cuisine complète, d’un salon, d’un lit Queen, d’un canapé-lit, d’une grande terrasse et d’internet haut débit.

Jusqu’à 3 personnes / 1 chambre

À partir de 105 $ par nuit, plus les frais

Puerto Viejo, Limón, côte Caraïbe

À quelques minutes à pied de la plage, à l’écart du centre de Puerto Viejo, la Casa Pura Vida est une logement composé de deux bâtiments (une maison d’hôte et une maison principale) et d’une piscine entourée de végétation luxuriante. Vous aurez tout ce domaine juste pour vous!

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 216$ par nuit, plus les frais

DES LOGEMENTS DANS LA JUNGLE + PRÈS DE LA PLAGE

Tres Rios, Costa Ballena, Puntarenas

Piscine privée, grande terrasse, ambiance rustique tropicale... Perché à 300 m au-dessus de la jungle, sur la côte Pacifique Sud, le Pura Vida Ecolodge a de quoi faire rêver. Vous y trouverez deux chambres et deux salles de bain, et plusieurs petits endroits où faire votre yoga matinal! Plages à moins de 20 à 30 minutes de route.

Jusqu’à 7 personnes / 2 chambres

À partir de 405 $ par nuit, plus les frais

Uvita, Costa Ballena, Puntarenas

La Casa Pizote se trouve dans le sud du Costa Rica, dans les hauteurs du village d’Uvita, au milieu de la jungle, des singes et des toucans. Elle est tout équipée et offre des vues sur le Pacifique et les couchers de soleil. La plage se trouve à 5 minutes de voiture.

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 230 $ par nuit, plus les frais

Région de Tamarindo, Guanacaste

Du côté nord-ouest du Costa Rica, la Villa Saxo se démarque par son design. Créée par un architecte, elle offre entre autres une grande chambre et un salon vitré donnant sur une terrasse avec piscine privée. Elle se trouve à 30 minutes de voiture de Tamarindo et 15 minutes des plages Junquillal et Negra.

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 284 $ par nuit, plus les frais

Montezuma, péninsule de Nicoya, Puntarenas

Attention, ceci est un vrai de vrai logement dans les arbres. Il consiste en deux cabanes - une chambre et une cuisinette - perchées à 4,5 m du sol et reliées par une passerelle. Il y a aussi une salle de bain (à 3 m du sol), l’eau courante et l’électricité. Le tout, sur une ferme bio, 15 minutes de voiture de la plage de Montezuma.

Jusqu'à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 107 $ par nuit, plus les frais

DES LOGEMENTS 100 % DANS LA JUNGLE

Tajo Alto, Puntarenas

À Tajo Alto, vous pouvez relaxer dans un dôme paisible au coeur de la jungle. Simple mais tout équipé (cuisinette, salle de bain extérieure, literie), cet hébergement est idéal pour les amateurs de glamping. Splendide vue sur le golfe de Puntarenas. Piscine sur le site. Wow!

Jusqu'à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 174 $ par nuit, plus les frais

Nuevo Arenal, Guanacaste

À environ 1h de route du fameux volcan Arenal, et en bordure du grand lac du même nom, cette maison-pod est une option originale pour deux personnes. L’endroit est tout équipé et, sur Airbnb, les voyageurs vantent à la fois ses vues et son ambiance paisible.

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 118 $ par nuit, plus les frais

Poas, Alajuela

Situé sur l’un des versants du volcan Poas (!), non loin de la capitale San José, ce chalet en A offre de belles vues sur la vallée centrale, le volcan Barva et les montagnes environnantes. Tout équipé, l’hébergement est doté d’un foyer intérieur pour les nuits fraîches en montagne.

4 personnes / 2 chambres

À partir de 145 $ par nuit, plus les frais

Tierras Morenas, Guanacaste

Ce bus aménagé vous promet un séjour insolite, non loin du lac Arenal, sur une ferme laitière familiale. Cuisinette, wi-fi rapide, jolie salle de bain, chambre avec vue: tout y est pour un séjour de glamping bohème et «fancy»! Vous serez à 2h de route de l’océan et 1h de route du volcan Arenal.

Jusqu’à 3 personnes / 1 chambre

À partir de 135 $ par nuit, plus les frais

