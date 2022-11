Les 23 meilleurs restaurants italiens à Montréal

Ce ne sont pas les bonnes adresses italiennes qui manquent à Montréal.

La métropole regorge de trésors bien cachés qui s’efforcent à célébrer le meilleur de la cuisine italienne. Pâtes fraîches, pizzas, antipasti, viandes, poissons et desserts (allô le tiramisu) prouvent que nous n’avons pas besoin de voler vers l’Italie pour déguster l’excellence de sa cuisine. On tient à vous prévenir, cette liste qu'on vous encourage à garder sous la main, donne très faim.

Voici donc une sélection des 23 meilleures tables italiennes de la ville pour tous les budgets.

$

Cette adresse d’Hochelaga-Maisonneuve sert d’incroyables pizzas cuites au four à bois. Une table d’hôte est d’ailleurs offerte sur l’heure du midi (de 11h à 15h30 du lundi au vendredi) à partir de 16$. Lors de votre passage, ne manquez pas la pizza au chocolat et noisette pour clôre le repas de belle façon.

3991, rue Ontario Est, Montréal

Pour une délicieuse pizza au four à bois, on ne se trompe pas au Elena Pizza, dans Saint-Henri. Ce succulent restaurant italien propose une jolie terrasse, plusieurs pizzas, pâtes et choix de vins. Vous trouverez sur le menu la Kevin McCallister, LA pizza faite en l’honneur du fameux personnage du film «Maman, j’ai raté l’avion».

​​5090 Notre Dame Ouest, Montréal

Un coup d'œil aux photos des pâtes fraîches du Il Miglo suffit pour se donner l’eau à la bouche. Avec plusieurs localisations, dont une au Time Out Market au centre-ville, le Il Miglo est un gage de qualité à prix doux. Les campanelles aux champignons et truffes sont tout simplement délicieuses.

Plusieurs adresses

Cette pizzeria familiale de la Petite Italie se renouvelle sans cesse en s’inspirant d’ingrédients locaux. On vous conseille de vous garder de la place pour la crème anglaise glacée inscrite sur la carte des desserts.

6827, rue Sainte-Dominique, Montréal

Pour un bon plat réconfortant de gnocchis de la nonna sur le pouce à seulement 5$, il faut se rendre à la Drogheria Fine dans le Mile-End. La version sans parmesan est 100% végane. C’est bon à savoir!

68, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Cette nouvelle adresse se spécialise dans les plats de pâtes fraîches faites à la main. C’est un bon endroit pour attraper un plat de pâtes sur le pouce ou pour acheter des pâtes fraîches et les cuisiner à la maison.

344, avenue Victoria, Westmount

Véritable temple des pâtes fraîches, cette boutique-resto, ne déçoit jamais. Les pâtes maison et la pizza généreusement garnie sont préparées de main de maître et à TRÈS bas prix. Un bon plan serait d’y arrêter lorsque vous serez en route vers le parc Lafontaine. C’est une belle idée de date!

865, rue Rachel Est, Montréal

Cette institution familiale de la Petite Italie invite les amateurs de cuisine italienne à déguster de délicieux plats maison dans un décor des plus chaleureux depuis 1967.

6934, rue Clark, Montreal

$$

Tout du Fugazzi fait saliver. Accessible et délicieux, ce restaurant de quartier propose d’originales pizzas cuites au four à bois. Au restaurant de Pointe-Saint-Charles, vous aurez la chance de commander des pâtes fraîches cacio e pepe à la truffe préparées dans la meule de Grana Padano (37$). Sinon, les pizzas sont encore plus délicieuses si elles sont trempées dans les fameuses trempettes (Sauce épicée Fugazzi ou Ranch).

Plusieurs adresses

Avec un menu en constante évolution, les visites au Rita se suivent, mais ne se ressemblent pas! Les arrancinis sont préparés au goût du jour et plusieurs pizzas originales composent le menu. La belle sélection de vins d’importation privée est gage d’une soirée bien réussie. Une belle adresse à découvrir.

3681, rue Wellington, Verdun, Montréal

Les pizzas du Bottega pourraient rivaliser avec les meilleures pizzas napolitaines d’Italie. Les ingrédients frais et la croûte fine et dorée sauront vous séduire. Cuite dans un four à bois tenu à 900 degrés, la pizza ne prend que 90 secondes à cuire. Une carte de vin recherchée complète l’expérience.

65, rue Saint-Zotique Est, Montréal (et une adresse à Laval: 2059, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval)

Végétaliens et végétaliennes, inscrivez la Conceria à votre carnet d’adresses. Ce bar à vin épate par sa proposition unique à Montréal. On s’y rend pour commander tout plein d’items et les partager «à la bonne franquette».

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Bien que le BarBara Vin soit actuellement fermé faute d'un dégât d'eau, on tenait à l’inclure dans cette liste. Dans Saint-Henri, le BarBara Vin est une valeur sûre pour les personnes qui cherchent des plats qui sortent du lot. Les petits plats de pâtes (aussi offerts en grand format), la foccacia maison et les olives frites sont des indispensables. Laissez-vous tenter par une bouteille de vin pour compléter l'expérience.

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Grouillant d'activités, ce restaurant de Villeray offrira des vacances romaines à vos papilles. La pizza est acclamée par les critiques et le public. Au dessert, le Tiramisu est un immanquable.

380, rue Villeray, Montréal

Le chef et ténor Davide Bazzali propose une cuisine italienne qui s’inspire du terroir de son pays d'origine. De délicieuses pâtes fraîches faites maison, des pizzas, des fruits de mer, des viandes de première qualité et des desserts gourmands se trouvent sur la carte. Des options végétariennes, végétaliennes et sans gluten sont également offertes.

285, rue Beaubien Est, Montréal

$$$

Tenu par une sommité à Montréal en matière de cuisine italienne, le Fiorellino offre des plats de pâtes décadents, mais aussi de délicieuses pizzas napolitaines. Les légumes, le poisson et la viande sont aussi à l’honneur.

381, avenue Laurier Ouest, Montréal

Ce restaurant du chef vedette Stefano Faita et Michele Forgione réussit à épater à chaque visite. On se plaît à commander plein de petits plats à partager. Pour une première visite, testez le menu à partager pour quatre personnes au coût de 90$ par personne.

48, rue Dante, Montréal

Dans le Vieux-Montréal, le restaurant Stellina se spécialise dans les pâtes fraîches. Avec ses 60 places assises, le restaurant affiche souvent complet. Vaut mieux réserver d’avance.

410, rue Saint-Jacques, Montréal

Dans une ambiance des plus intimes, retrouvez la cuisine nostalgique du chef Luciano. Depuis 2015, le chef s’attire les éloges et prépare ses plats en toute simplicité. Un indispensable à Montréal.

1212, Saint-Zotique Est, Montréal

Dans le Vieux-Montréal, le duo derrière Olive et Gourmando et le Foxy célèbre la cuisine italienne au Caffe Un Po’ Di Piu. Des vins italiens promettent de couler à flot. Pour les tablées de sept personnes et plus, un menu dégustation avec quatre services est offert à partir de 75$. Sinon, avec son éventail de petits plats à partager, tout le monde y trouve son compte.

3, rue de la Commune Est, Montréal

Dans la Petite-Patrie, ce restaurant de 25 places assises propose une cuisine italienne raffinée. Le menu évolutif est signé par le chef Anthony Bottazzi. On s’y rend pour les entrées, les pâtes fraîches, les pizzas, les cocktails et la carte des vins.

6672, avenue Papineau, Montréal

Depuis 2011, ce restaurant prouve sa maîtrise de la cuisine italienne. C’est l’endroit tout indiqué pour s’attaquer à un plat de poisson ou de viande grillée. Les plats sont préparés en toute simplicité et proposent un véritable voyage en Italie.

1391, rue Saint-Jacques, Montréal

Ce nouveau venu de la rue Saint-Denis est tenu par le chef Massimo Piedimonte, l’ancien chef exécutif du Musso. Un menu raffiné et unique en six à huit services est offert à prix très doux (80-100 $ par personne). L’expérience culinaire se doit d’être rehaussée avec des vins d’exception soigneusement choisis par un sommelier.

4094, rue Saint-Denis, Montréal

