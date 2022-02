Voici où trouver les meilleurs scones à Montréal

Pâtisserie d'origine écossaise adorée à l’heure du thé, les scones se dégustent sucrés ou salés et leurs saveurs sont infinies.

Entre le biscuit et le gâteau, le scone offre la parfaite solution de rechange au fameux muffin qu’on aime attraper sur le pouce. On gagne à les savourer avec un duo de confitures ou avec du beurre.

Plusieurs cafés et boulangeries de la métropole s’amusent à mettre de l’avant cette pâtisserie qui ne cesse de monter en popularité.

Voici donc 6 endroits clés à Montréal qui servent d’excellents scones:

Si vous voulez avoir l'embarras du choix, les scones du café et salon de thé La brume dans mes lunettes sont dignes de mention. Le comptoir est tout le temps bien garni, et l’endroit propose un plateau «royal» qui vous transportera rapidement dans un café londonien.

378, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Apprécié pour la qualité de son café, voilà que le MELK offre de délicieux scones aussi. Ils sont copieux et parfaitement équilibrés. Le bar à café MELK possède deux locations: l'une au centre-ville, l'autre dans le Monkland Village de NDG.

1206, rue Stanley, Montréal

5612, avenue de Monkland, Montréal

Le Hélico, c’est cette adresse incontournable d’Hochelaga-Maisonneuve. On s’y rend certes pour son excellent café et son ambiance conviviale, mais aussi pour ses scones décadents. Dans le décor invitant, il n’y a pas meilleur accompagnateur qu’un bon scone lors du rituel du café quotidien.

2009, avenue de la Salle, Montréal

Vous aurez le plaisir de trouver des scones dans l’offre généreuse en pâtisseries du Olive et gourmando. Dans le Vieux-Montréal, cette adresse est vite devenue une institution. Les scones changent au gré des saisons, à notre plus grand bonheur.

351, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Cet atelier de poterie, café et pâtisserie propose des scones originaux à la texture parfaite. Ne soyez pas surpris si les saveurs changent souvent. Les scones sont concoctés au gré des inspirations.

6564, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pour la bonne ambiance qui règne à l’avant comme à l’arrière du comptoir, il faut se rendre au Paq. En outre, on y fait le plein de vins nature, de bon café ZAB et de scones toujours bien craquants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

123, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal

2110, rue Bélanger, Montréal

520, boulevard St-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s