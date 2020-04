Les meilleurs restos de sushis qui offrent la livraison

Pour ceux qui ont envie de se gâter un peu, se faire livrer des sushis est toujours une excellente idée!

• À lire aussi: 5 «dates» à faire sans sortir de chez vous

• À lire aussi: Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

Sortez votre bouteille de rouge léger, allumez les chandelles sur la table et commandez vos sushis dans l’un des restaurants listés ci-bas.

Voici 8 excellents restaurants ou comptoirs à sushis qui livrent actuellement :

1. Jun I

Le Jun I fait partie des meilleurs endroits de Montréal où manger des sushis. Par chance, l’établissement reste actif pour les commandes à emporter. Les vins et les sakés sont également offerts à 25% de rabais à l’achat de bouffe. Tous les détails pour les commandes se trouvent sur le site du restaurant.

Site web

156, avenue Laurier Ouest, Montréal

2. Komomo par Sushi Momo

Ceux et celles qui ont envie de manger des sushis végétaliens pourront entre autres commander ceux du Komomo par Sushi Momo. Le comptoir est ouvert le mardi, jeudi et dimanche entre 16h et 21h puis le vendredi et samedi entre 15h et 21h. Sinon, la livraison par vélo est aussi offerte pour un secteur précis par Chasseurs Courrier.

Site web

3603, rue Saint-Denis, Montréal

3. Sushi Sama

Les succursales de Sushi Sama restent ouvertes pour prendre des commandes pour les livraisons à domicile. Vous pouvez aussi prendre votre commande en «take-out» et aller la chercher vous même. Tout ça se passe sur le site web de l’établissement.

Site web

Plusieurs adresses

4. Aiko Sushi

Le comptoir à sushis de l’avenue Mont-Royal encourage les livraisons, mais acceptent aussi les commandes pour emporter. L’établissement est ouvert tous les jours de la semaine et vous pouvez passer votre commande en ligne ou en téléphonant au 514-658-2050.

Site web

1680 avenue Mont-Royal, Montréal

5. Sata Sushi

Ce «spot» à sushis botaniques situé dans Hochelaga prend les commandes «take-out» et les livraisons via Uber Eats du mardi au dimanche entre 16h et 21h. Gâtez-vous!

3349, rue Ontario Est, Montréal

6. Le B-38 Sushi

Ce restaurant de la rue Beaubien livre à domicile comme à l’habitude. Le menu est disponible sur le site web de l’établissement et vous pouvez même commander en ligne.

Site web

5003, rue Beaubien Est, Montréal

7. Sushi Taxi

Cette chaine de comptoir à sushis qui a des succursales un peu partout à travers le Québec vous offre la livraison si vous priorisez la commande et le paiement en ligne! Tout se passe donc sur le site web de l’entreprise.

Site web

Plusieurs adresses

8. Satori Sushi

L’un des meilleurs «spots» à sushis de Saint-Jean-sur-Richelieu livre tous les jours à partir de 15h pour faire plaisir à leur fidèle clientèle. Le resto livre aussi dans secteur Iberville.

Site web

290 Boulevard Saint-Luc #26, Saint-Jean-sur-Richelieu

Voici les autres options de livraisons et «take-out» qui s’offrent à vous :

• À lire aussi: Les meilleurs restos véganes qui livrent

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

• À lire aussi: Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

• À lire aussi: 6 boutiques en ligne où commander ses chocolats de Pâques cette année

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» en Estrie

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» en Montérégie

• À lire aussi: Les restaurants qui livrent ou font du «take-out» dans les Laurentides

• À lire aussi: Tous les restaurants qui offrent les commandes pour emporter sur la Rive-Sud

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» à Laval et sur la Rive-Nord

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» à Québec

• À lire aussi: 5 adresses où acheter un gâteau d’anniversaire pour emporter

Ne manquez pas nos dernières vidéos!