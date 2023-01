Cette boutique de bijoux adorée s'installe (enfin) à Montréal

Montréal va se munir d’une nouvelle boutique où faire des trouvailles en matière de bijoux.

C’est l’entreprise Mejuri qui aura pignon sur rue au centre-ville de Montréal dès le vendredi 27 janvier. Il s’agit de la première boutique au Québec de la marque.

Ulysse Lemerise

Des photos des créations de la marque Mejuri inondent les réseaux sociaux depuis quelques mois. Célébrée pour la qualité de ses bijoux, l’entreprise s’assure de créer des designs durables, intemporels et originaux.

Chez Mejuri, l’achat de bijoux n’est pas uniquement réservé aux hommes. En effet, l’entreprise clame que les femmes et les personnes non-binaires peuvent elles aussi acheter des bijoux pour se faire plaisir avant tout.

En 2020, Mejuri a d'ailleurs lancé le «The Mejuri Empowerment Fund» pour soutenir l’éducation supérieure des femmes et des personnes non-binaires sous représentées.

Ce mois-ci, les Montréalais et Montréalaises pourront profiter de cette nouvelle boutique pour dénicher de fabuleux bijoux, juste à temps pour la Saint-Valentin.

L’espace boutique fait écho aux 17 boutiques Mejuri existantes en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La partie la plus cool de la boutique? Certainement la station de perçage digne d'un spa!

Pour l’ouverture, le samedi 28 janvier prochain, amenez un ami et venez célébrer avec eux! Pour l’occasion, il y aura des bagels Saint-Viateur, des boissons de Café Olimpico et de la musique en direct de DJ Kelly. De plus, obtenez un sac de toile gratuit avec votre achat (jusqu’à épuisement des stocks).

C’est un rendez-vous!

1410, rue Peel, Montréal

