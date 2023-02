Une randonnée de raquettes romantique sur le haut du mont Royal à la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est à nos portes et c’est une belle occasion pour proposer une sortie unique à votre tendre moitié ou à votre bff.

• À lire aussi: 22 activités pour les célibataires à la Saint-Valentin

Le soir du 14 février prochain, vous êtes donc conviés à une randonnée de raquettes sur le mont Royal en fin de journée.

Accompagnés de guides qui vous raconteront des anecdotes historiques, vous ne pourrez faire qu’un avec l’hiver et les lumières de la ville.

Cette sortie en nature sera ponctuée de douceurs sucrées. On vous servira donc du vin chaud et de petites bouchées chocolatées.

La randonnée dure environ 2 heures et s’adresse à des randonneurs de niveau intermédiaire. Les randonneurs parcourront environ 3 kilomètres de montées et de descentes.

• À lire aussi: Saint-Valentin: 13 restaurants de Montréal où réserver pour un festin d’amoureux

• À lire aussi: 10 chalets à louer pour se réfugier dans la nature à la Saint-Valentin

• À lire aussi: Ce café organise un événement de speed dating pour la Saint-Valentin et tu ne veux pas manquer ça

• À lire aussi: IKEA organise un repas trois services pour la Saint-Valentin avec des petites boulettes

• À lire aussi: 10 activités douces à faire entre amoureux à la Saint-Valentin

• À lire aussi: 14 petites pensées à offrir à la personne que vous aimez juste comme ça (ou pour la Saint-Valentin)

• À lire aussi: Une soirée de karaoké «romantique» pour chanter la pomme à votre tendre moitié à la Saint-Valentin

• À lire aussi: Cette entreprise montréalaise offre un atelier de fabrication de bougies pour la Saint-Valentin et le champagne est inclus

Quand? Mardi 14 février à 18h

Prix? 30$ pour les 18 ans et plus (incluant vin chaud et truffes)

Tous les détails ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s