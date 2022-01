8 excellentes boissons sans alcool à essayer et adopter

Que ce soit pour tenter le défi 28 jours sans alcool, parce que vous êtes enceinte ou parce que vous souhaitez diminuer ou même arrêter complètement votre consommation d’alcool, toutes les raisons sont bonnes pour découvrir des produits sans alcool.

Les tablettes d’épiceries et de dépanneurs ont de plus en plus d’options hyper intéressantes: bières, alcools forts, vins et prêts-à-boire.

Voici donc plusieurs options à découvrir, à goûter et, possiblement, à adopter pour votre défi sans alcool:

1. La bière Simple de même de La Souche Microbrasserie

Juste à temps pour le populaire mois sans alcool, la Microbrasserie La Souche lance une première bière sans alcool, la Simple de même: une bière de blé sure au cassis. Les amateurs de la bière Limoilou Beach seront tout aussi séduits par cette version similaire sans alcool qui contient une quantité impressionnante de cassis biologiques du Québec, provenant de la Ferme du Capitaine de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. La Simple de même sera offerte seulement durant le mois de février 2022.

Trouvez le point de vente le plus près de chez vous.

2. Un nouveau spiritueux et deux prêts-à-boire HP Juniper

L’entreprise québécoise HP Juniper, déjà populaire pour ses spiritueux sans alcool aux aromates de gin, lance trois nouveaux produits, juste à temps pour Février sans alcool. Le premier est le HP Juniper Signature, un savoureux produit distillé de type gin, aux notes rondes de baies de genévrier, d’orange sanguine, de citronnelle et d'eucalyptus. Il sera offert en exclusivité à la SAQ dès le début du mois de février. Les deux autres produits sont des prêts-à-boire de type gin tonic, offerts en deux saveurs (Classique et Floral) dans les grandes surfaces d’alimentation, également au début du mois de février.

3. Le «champagne» de kombucha Silver Swallow

Ce kombucha de luxe est LA boisson festive pour ceux qui veulent célébrer la Saint-Valentin en plein défi Février sans alcool. Le pétillant est la parfaite solution de rechange non alcoolisée au champagne. La boisson est conçue avec des ingrédients naturels; elle est végane, sans gluten et sans agent de préservation ni de sulfites. Elle est fermentée ici même au Québec. Assurément un produit à découvrir qui en surprendra plus d’un!

La boisson est offerte en ligne ou dans certains magasins et restaurants haut de gamme de Montréal.

4. Les sans alcool de Monsieur Cocktail

L’entreprise Monsieur Cocktail permet à tout le monde de se la jouer mixologue à la maison grâce à sa collection de sirops à cocktail. Depuis quelque temps, les amateurs des produits Monsieur Cocktails peuvent également se procurer trois spiritueux sans alcool: l’Amaretto, le gin rose et le spritz.

On les trouve dans plusieurs épiceries du Québec ou encore directement sur le site web de l’entreprise.

5. La sangria rouge d’Atypique

Été comme hiver, si vous aimez la sangria, vous devez découvrir la version sans alcool de l’entreprise québécoise Atypique. Le goût est à s’y méprendre et s’il neige dehors, vous n’avez qu’à fermer les yeux pour vous imaginer au bord de la piscine!

Les produits Atypiques se trouvent assez facilement dans les IGA et en ligne sur le site de l'entreprise.

6. Le «cidre» Le Pommé de la Cidrerie Le Somnambule

Les cidres de la Cidrerie Somnambule, située à St-Henri-de-Lévis, sont à découvrir, indéniablement. Leur option sans alcool est Le Pommé, qui est parfait pour un apéro bien léger. Ça goûte la pomme, ça pétille, c’est délicieux!

On peut le trouver et le commander sur le site de La Boîte à vins pour 10$ seulement.

7. Les vins Proxies de Acid League

Ces vins sans alcool sont non seulement très beaux, ils sont également bons! La boutique Apéro à zéro propose de commander la boîte découverte pour en faire l’essai!

8. Les nouveaux prêts-à-boire de romeo's gin

Les populaires prêts-à-boire romeo’s gin tonic, romeo’s gin fizz et romeo’s gin spritz sont désormais disponibles en version sans alcool, exclusivement chez les épiciers Metro. Bien que le lancement tombe pile-poil pour le défi Février sans alcool, ces prêts-à-boire sont là pour rester après les 28 jours!

Plus de détails ici.

