6 desserts à commander pour la Saint-Valentin

Après avoir dégusté votre festin commandé de votre restaurant préféré, il faut bien prolonger le plaisir avec un dessert!

• À lire aussi: 5 adresses où trouver les meilleures brioches à la cannelle à Montréal

Voici donc une belle liste de desserts à se faire livrer ou à emporter pour la Saint-Valentin :

Combinez deux cadeaux en un avec ce bouquet gourmand composé de délicieux Puffs.

*Offert en magasin et avec certains de leurs partenaires de livraison.

Plusieurs adresses

En plus de son beigne du mois à la liqueur de vanille Cremaglace, CRémy propose un gâteau pour deux fait de mousse de chocolat au lait avec un cœur coulant de chocolat blanc et de cerises avec pain de Gène aux amandes et noisettes, le tout enrobé de chocolat noir craquant aux noisettes.

2202, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce paradis du dessert dans Saint-Henri offre des churros en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Il y a aussi une boîte de beignes à thématique Saint-Valentin à décorer vous-mêmes et des beignes déjà décorés de rose et de rouge.

640, rue de Courcelle, Montréal

Les amateurs de crème glacée voudront certainement goûter à la saveur surprise de Chocolats Favoris : Rouge velours. Elle est disponible pour un temps limité seulement et le tout semble assez décadent.

Plusieurs adresses

La nouvelle pâtisserie spécialisée en éclairs sucrés propose une version d’éclair pour la Saint-Valentin que vous pourrez récupérer en boutique.

1382, rue Ontario Est, Montréal

Comme chaque année, la chaîne Krispy Kreme propose une sélection de beignes spécialement pour la fête de l’amour. Cette année, vous avez le choix entre Cœur chocolat et caramel, Cœur biscuit au sucre, Cœur pâte à gâteau et Cœur fraises & Kreme.

Plusieurs adresses

Voici quoi faire pour le week-end de la Saint-Valentin:

• À lire aussi: 10 idées de «dates» à la maison pour la Saint-Valentin

• À lire aussi: Saint-Valentin: 25 restaurants où commander pour un festin d’amoureux

• À lire aussi: Le VV Taverna organise un party de Saint-Valentin virtuel pour danser dans son salon jusqu'à 2h am

• À lire aussi: 7 fleuristes où commander un beau bouquet pour la Saint-Valentin

• À lire aussi: Un Kraft Dinner rose en édition limitée pour un souper «spécial» à la Saint-Valentin

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s