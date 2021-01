Saint-Valentin: les restaurants où commander pour un festin d’amoureux

La Saint-Valentin est LA soirée la plus occupée de l’année pour les restaurateurs.

• À lire aussi: Saint-Valentin : 8 petites attentions à livrer à ceux que vous aimez

• À lire aussi: 5 idées de «dates» à proposer à votre tendre moitié sans sortir de chez vous

Nombreux sont les amoureux qui réservent une table dans leur restaurant favori pour souligner la fête de l’amour avec un bon repas et une bouteille de vin.

Même s’il sera impossible de s’attabler le 14 février 2021 dans son restaurant préféré, il faut rester solidaire avec les restaurateurs et les encourager en passant une commande à emporter ou à faire livrer!

Quelques restaurants proposent un menu spécialement conçu pour le week-end de la Saint-Valentin. Vous n’aurez qu’à réchauffer les plats dans certains cas, allumer des bougies, faire tourner un vinyle pour un peu d’ambiance et vous aurez l’impression d’être au restaurant!

Voici donc les restaurants de Montréal où commander un festin d’amoureux pour la Saint-Valentin :

1. Bloom Sushi

L’un des plus beaux restaurants en ville propose le coffret végétalien BLOOMing LOVE pour deux personnes. Ce dernier comprend une soupe Miso, des gyozas, un plateau de 25 morceaux de sushis, une bouteille de vin bio rouge ou blanc et 6 truffes en chocolat spécialement concoctées pour l’occasion.

Prix: 80$

En précommande jusqu’au 10 février sur le site

Pour emporter seulement

2. Le Flamant

Ce charmant restaurant de la rue Ontario Est propose pour la Saint-Valentin un repas 4 services pour deux, à assembler soi-même à la maison. Sur le menu, vous trouverez du boursin maison, des agnolotti au foie gras, un risotto au pesto de kale et plus encore. Les vins et cocktails agencés au repas sont également proposés en extra.

Prix: 130$ (sans l’alcool)

En précommande jusqu’au 31 janvier par téléphone au 514 543-4245

Pour emporter seulement le 13 ou 14 février.

3. Brasserie Boswell

La Brasserie Boswell située sur le Plateau Est vous propose un menu alléchant pour souligner la Saint-Valentin à la maison. Vous devez choisir parmi deux entrées, deux plats principaux et deux desserts. De belles bières artisanales peuvent s’ajouter à votre commande ainsi que quelques bouteilles de vins blancs ou rouges ainsi qu’un choix de mousseux québécois du Domaine Bergeville.

Prix: 40$ par personne (sans l’alcool)

En précommande jusqu’à épuisement des stocks

Les réservations se font à l’adresse info@brasserieboswell.com

Pour emporter du 11 au 14 février

4. Jatoba

Ce chic restaurant du centre-ville a l’habitude de proposer un réel festin pour la Saint-Valentin. Cette année ne fait pas exception avec un menu pour deux qui s’annonce délectable. Tataki de thon rouge, bœuf de l’Île-du-Prince-Édouard braisé, homard rôti à la fleur de gingembre, sashimi de kampachi et bien plus se retrouvent sur le menu.

Prix: 278$ (sans l’alcool)

En précommande en ligne

Pour emporter ou en livraison (rayon de 6km du restaurant) les 12, 13 et 14 février

5. Casa Kaizen

Ce bar à tapas ouvert pendant la pandémie propose un repas pour deux «spécial soleil du Mexique». Vous pouvez le personnaliser en faisant des choix directement sur le site du restaurant. Il faut savoir que Casa Kaizen est un restaurant entièrement végétalien.

Prix: 49$ (valeur de 61$)

Disponible dès maintenant en ligne pour emporter ou la livraison

6. Graziella

Pour un festin italien que vous n’êtes pas près d’oublier, il faut commander le menu Saint-Valentin du réputé restaurant Graziella. Le repas est de 5 services pour deux personnes. Vous avez le choix du plat principal et du dessert. Les plats seront déjà cuisinés et vous n’aurez qu’à réchauffer le tout lorsque vous serez prêt à manger.

Prix: 200$ (sans l’alcool)

En précommande en ligne

Pour emporter le 12, 13 ou 14 février

7. Roseline

Le Roseline a deux menus Saint-Valentin: l’un pour amateurs de viande et l’autre pour les végétaliens. Peu importe votre choix, vous vous régalerez. Il est possible d’ajouter une bouteille de vin à votre commande pour une soirée réussie.

Prix: 112$ (avec viande), 72$ (végane)

En précommande en ligne jusqu’à épuisement des stocks

Pour emporter ou en livraison le 13 et 14 février

8. Ratafia Montréal

Ce bar à vin et dessert gastronomique prépare un menu pour deux spécialement pour la Saint-Valentin. Le menu inclut de toutes nouvelles créations desserts en plus d’un minibouquet de fleurs de chez Ruby mardi et l’accès à la fameuse playlist Ratafia Love.

Prix: à déterminer

En précommande par téléphone au 514 543-8033 (laissez un message), ou par message sur les réseaux sociaux.

9. Helena

Le restaurant Helena propose un repas gastronomique de 4 services pour 2 personnes. Parmi les plats au menu, on trouve des huîtres gratinées, une tarte fine aux tomates confites et fromage frais fait maison, du foie gras, de l’omble de chevalier en papillote, un flanc de porcelet rôti et plus encore.

Prix : 120$ (sans l’alcool), 160$ (avec vin ou bulles)

En précommande par téléphone au 514-878-1555 ou au info@restauranthelena.com

Pour emporter du 11 au 14 février

10. Les Weekendeurs

L’entreprise montréalaise de repas en boîte offre deux menus, dont un végétarien pour la Saint-Valentin. Les deux boîtes contiennent ce qu’il faut pour nourrir deux personnes de l’apéro au dessert. Vous n’aurez qu’à assembler les plats et à les déguster dans le confort de votre maison en tête-à-tête!

Prix: 120$ (végétarien), 135$ (viande)

En précommande en ligne dès maintenant

Livraison le 13 février

11. Les Enfants Terribles

Le restaurant propose un panier spécialement pensé pour la Saint-Valentin qui comprend des raviolis maison, un carpaccio de betteraves rôties, un choix de viande ou poisson, un choix de bœuf Wellington ou feuilleté de saumon ainsi qu’un framboisier chocolat et pistache comme dessert.

Prix: 150$

En précommande en ligne dans la section prêt-à-cuisiner

Pour emporter ou en livraison le 12 et 13 février

• À lire aussi: 10 chalets à louer pour se réfugier dans la nature à la Saint-Valentin

• À lire aussi: Des cartes en chocolat pour dire à vos proches que vous les aimez

• À lire aussi: Un Kraft Dinner rose en édition limitée pour un souper «spécial» à la Saint-Valentin

• À lire aussi: Des biscuits de fortune personnalisés à faire livrer à vos «préfs» pour la Saint-Valentin

• À lire aussi: Saint-Valentin : 8 petites attentions à livrer à ceux que vous aimez

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s