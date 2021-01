10 chalets à louer pour se réfugier dans la nature à la Saint-Valentin

La plupart des couples soulignent la Saint-Valentin avec une réservation dans leur restaurant préféré et une soirée au cinéma.

Puisque, cette année, cette sortie romantique ne pourra avoir lieu, il faut trouver un plan B si vous désirez célébrer la fête de l’amour!

Ce plan B pourrait très bien être un petit séjour dans un chalet dans la nature où se réfugier en amoureux pendant quelques jours. Si cette option vous intéresse, ne tardez pas trop pour réserver!

Voici 10 chalets ou minimaisons dans la nature où se réfugier en couple pour la Saint-Valentin:

1. Micromaison au bord de l’eau avec spa – Saint-Roch-de-Mékinac

Cette minimaison est le refuge parfait pour se retrouver en amoureux. L’espace intérieur a été pensé intelligemment, alors que l’extérieur vous offre un spa et une vue à couper le souffle sur la rivière Saint-Maurice.

265$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

2. Petite maison entre fleuve et montagne – Saint-Gabriel-de-Kamouraska

Cette petite maison charmante en pleine campagne offre la tranquillité dont vous avez besoin pour un séjour parfait en tête à tête à boire du vin, à jouer et à faire des casse-têtes.

110$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

3. Chalet Spahaus avec sauna privé – Lac-Supérieur

Près du parc national du Mont-Tremblant se trouve cet impressionnant chalet parfait pour ceux qui aiment se retrouver en nature, sans devoir se priver d’un peu de luxe!

432$ la nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

4. Chalet écologique moderne – Wakefield

Ce chalet situé dans un quartier très calme et entouré de nature est l’endroit idéal pour se ressourcer pendant quelques jours. Le salon avec ses grandes fenêtres et son foyer invite à la détente et aux soirées à boire du bon vin.

389$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

5. Chalet «Le p‘tit suisse» – Labelle

Ce chalet est un vrai petit refuge en nature. Après avoir fait la grasse matinée au lit, vous pourrez profiter de la forêt juste en arrière du chalet pour partir en randonnée et respirer l’air frais.

200$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux de compagnie permis

RÉSERVEZ ICI

6. Yourte avec vue sur le fjord du Saguenay – Sacré-Cœur

Pour ceux qui aiment les week-ends de glamping, cette yourte de luxe est équipée de tout ce dont vous avez besoin pour passer du bon temps en amoureux à admirer la nature autour.

212$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

7. Chalet «A frame» – Mansfield-et-Pontefract

Les amateurs de chalets «A frame» se sentiront à la maison dans ce petit refuge en Outaouais. Les chiens sont permis, et si vous n’en avez pas et que vous adorez les animaux, sachez que les chiens des propriétaires qui habitent près seront probablement là pour vous accueillir.

150$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux de compagnie permis

RÉSERVEZ ICI

8. Chalet en rondins de bois – Mandeville

Ce chalet en bois est une véritable oasis de paix où se réfugier en amoureux. Vos soirées collées devant le foyer seront tout simplement magiques.

290$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

9. Chalet moderne La Datcha – Chertsey

Ce chalet moderne construit en 2018 offre le confort en nature. De l'intérieur, les grandes fenêtres permettent d'admirer la forêt qui entoure le chalet. Un endroit idéal pour un espade d'un week-end ou pour y passer la semaine si vous le voulez!

220$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

10. Loft stylé boho 70's – Rawdon

Ce joli loft dans la nature est le refuge parfait pour un séjour romantique. En plus d'être bien au chaud à l'intérieur, vous pourrez découvrir les alentours lors de grandes randonnées en nature.

180$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

