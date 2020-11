Besoin de fuir un peu la maison, la grisaille et les soucis? Avec un peu d’imagination, les hébergements suivants vous donneront l’impression de plonger dans un livre de conte de fées. Ils sont tous ouverts en hiver, alors n’hésitez pas à les visualiser sous les flocons pour un maximum de féérie!

Évidemment, il est recommandé d’éviter les déplacements interrégionaux et de respecter les consignes de la santé publique.

Voici donc 6 mini-chalets uniques à louer pour un week-end en forêt romantique!

Cantons-de-l’Est

Maison de lutin? Cabane de fée? Abri de La Comté? Non, les pods d'Au Diable Vert, à Sutton, sont de jolis prêt-à-camper aux toits en forme d’ogive. Le domaine en compte quelques-uns, posés à la lisière de la forêt, et il offre aussi plusieurs cabanes dans les arbres. Écologiques et minimalistes, les pods sont dotés d’un lit et d’un poêle à bois, et sont conçus pour deux personnes.

(À noter que Natur’eau Spa et Chalets, dans Lanaudière, loue aussi des pods quatre saisons, tout équipés ceux-là.)

Laurentides

Chacune des 20 cabanes dans les arbres des Refuges Perchés de Mont-Tremblant a de quoi interpeller notre coeur d’enfant, et c’est particulièrement le cas des nouveaux refuges 13 et 16. Avec leurs tourelles et leurs passerelles suspendues, ils ont des petits airs de château. Le premier peut accueillir deux adultes et un jeune enfant; le second, jusqu’à six adultes. Ils sont équipés de tout le nécessaire pour un vrai séjour de glamping.

Cantons-de-l’Est

Ce mini-chalet sans électricité porte bien son nom: il ressemble beaucoup aux maisons qui ont été construites en Nouvelle-Zélande pour le tournage du «Seigneur des Anneaux» et qui sont aujourd’hui l’une des attractions les plus populaires du pays. Situé chez Entre Cîmes et Racines, à Bolton-Est, l’écogîte Le Hobbit est construit en partie sous terre et il peut accueillir confortablement une famille de quatre sous son toit végétal.

Mauricie

Offert depuis plusieurs années, ce prêt-à-camper est un classique du site d’hébergement Le Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton. Quand on y entre, on s’attend presque à trouver une diseuse de bonne aventure avec sa boule de cristal! À la place, on a droit à un décor coloré, un lit pour deux, une petite table, du chauffage électrique et des chandelles.

Lanaudière

Avec un tel nom, difficile de ne pas inclure ce petit chalet dans notre liste. Perché dans les arbres et doté d’un pont et d’une plateforme suspendus, le Nid d’Elfe peut accueillir de 4 à 6 personnes. On y découvre un décor rustique fantaisiste, une mezzanine avec deux grands lits, une salle de bain rustique et un jacuzzi extérieur privé. Situé à Saint-Calixte, sur le site d’hébergement Les Pieds sur terre.

Outaouais

Le parc Oméga, à Montebello, offre trois différents chalets en bois rond tout équipés, juste devant l’enclos des loups. Dotées de larges baies vitrées permettant d’observer la meute, les habitations accueillent jusqu’à six personnes.

