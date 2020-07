7 chalets à louer pour admirer les couleurs d’automne au Québec

La saison des couleurs, celle où les feuilles des arbres deviennent oranges, jaunes et rouges vifs ne dure pas très longtemps au Québec alors il faut prévoir ses escapades en nature.

• À lire aussi: 10 chalets à louer en Estrie sur le bord de l’eau

La plupart vont opter pour un week-end au chalet bien mérité où c’est possible de relaxer, mais aussi de partir en randonnée pour admirer les couleurs de plus près.

Comme les chalets se louent extrêmement rapidement cette année en raison du contexte actuel, vaut mieux immédiatement réserver votre séjour!

Voici donc 7 chalets à louer sur Airbnb pour admirer les couleurs d’automne au Québec :

Ce joli chalet peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec ses trois lits. Il est entouré d’arbres et la fenestration permet de voir la nature sous tous ses angles. Un lac avec une petite plage privée est à la disposition des vacanciers tout comme un poulailler pour faire des omelettes tous les matins. Ce Airbnb est populaire, mais il reste encore quelques jours de disponibles à la location aux mois de septembre et octobre. Ne tardez pas trop pour faire votre réservation.

6 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

Ce chalet est situé au bord d’un lac écologique auquel vous avez accès facilement. Entouré par la nature, vous pourrez partir en randonnée pour découvrir et admirer les environs. Vous pourrez terminer vos journées avec un verre de vin à la main bien installé dans le spa qui offre une magnifique vue!

8 voyageurs

Animaux permis

Réservez ici.

Si vous avez envie de vous évader en nature tout en vivant une expérience unique en matière de design et d’architecture, le chalet Fraternelle est ce que vous devez louer. En plus d’être entouré d’arbres, vous aurez une vue à couper le souffle du fleuve Saint-Laurent.

8 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

Ce chalet fait partie du domaine Wakefield sur le Golf, ce qui donne un accès privé à la rivière, aux parcs et aux sentiers autour. C’est l’endroit idéal où admirer le reflet des couleurs dans l’eau de la rivière lors d’une belle journée ensoleillée. Vous pouvez terminer votre journée au bord du feu à l’intérieur ou à l’extérieur!

4 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

Ce chalet rustique construit en 2017 est sans électricité et fonctionne avec le chauffage au bois, le gaz propane et des bonnes batteries! Il est situé à proximité du mont Mégantic (environ 10 minutes de voiture) qui est l’un des plus beaux endroits où aller observer les arbres qui changent de couleur.

7 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

Ce chalet avec une touche de rustique offre une magnifique vue sur le mont Sutton. Se trouvent aussi à proximité deux ruisseaux dans lesquels il est possible de se baigner. Vous pouvez marcher dans plusieurs sentiers autour de la propriété.

4 voyageurs

Animaux permis

Réservez ici.

Cette bulle double et transparente sur le dessus vous permet d’admirer en tout temps la nature qui vous entoure, de jour comme de nuit. L’hébergement est situé à quelques minutes à pieds de la réception où vous devez vous stationner alors prévoyez de bons souliers pour parcourir le tout et bien plus pendant votre séjour. Il y a même un jacuzzi privé où profiter des soirées après vos journées de randonnée.

2 voyageurs

Animaux non permis

Réservez ici.

D'autres options à louer sur Airbnb:

• À lire aussi: 10 chalets à louer en Estrie sur le bord de l’eau

• À lire aussi: Un airbnb «dog friendly» avec spa, sauna et piscine à louer en gang à La Malbaie

• À lire aussi: Ce minichalet flottant est l'endroit parfait où relaxer cet été

• À lire aussi: Cette grange de 1903 rénovée en jolie petite maison en Estrie est à louer sur Airbnb

• À lire aussi: Un chalet de luxe à l’architecture futuriste à vendre pour 1 379 700$ à La Malbaie

• À lire aussi: Ce chalet «WOW» avec sauna sur le bord du lac Brome est l’ultime endroit où relaxer

• À lire aussi: 31 mini-chalets particulièrement cool à louer au Québec cet été

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s " /> " />

s " /> " />