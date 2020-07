Un restaurant au décor inspiré du Hollywood des années 40 ouvre ses portes à Montréal

Un tout nouveau restaurant a ouvert ses portes, au cours des dernières semaines, et son look ne passe certainement pas inaperçu.

Il s’agit du Café Holt, le restaurant du célèbre magasin Holt Renfrew Ogilvy situé en plein centre-ville de Montréal dans le Golden Square Mile.

Au premier regard, le restaurant impressionne par sa décoration inspirée de l’art déco européen qu’on dirait tout droit sorti des années 40 à Hollywood. Le design de l’endroit est l’œuvre du réputé cabinet parisien Laplace.

Pour l’aspect bouffe – car le Café Holt n’est pas seulement une œuvre d’art, mais bien un restaurant avant tout – l’établissement a fait appel au chef Yacir Nakhaly qui a développé un menu où les ingrédients frais et locaux sont mis de l’avant. Le chef s’amuse à transformer le tout avec ses influences internationales pour rendre le menu encore plus intéressant.

Le Café Holt a aussi un bar où s’attabler pour prendre une pause entre deux boutiques.

En raison du contexte actuel, l’horaire du Café Holt est réduit et il est donc ouvert du lundi au vendredi entre 11h et 18h, le samedi entre 10h et 18h, puis le dimanche entre midi et 18h.

Actuellement, le Café Holt est donc un bon endroit où aller bruncher entre amis dans un décor époustouflant! Vous pouvez voir le menu juste ici.

Café Holt

307, rue Sainte-Catherine Ouest, 2e étage

