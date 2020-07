[PHOTOS] Un artiste visuel produit une série de murales joyeuses «post-COVID» à Montréal

Bien que très difficile pour tous, la pandémie de la COVID-19 et le confinement qui l’a accompagnée auront ouvert les yeux à plusieurs sur le mode de vie que l’on avait avant que le masque ne devienne un accessoire de mode.

Un artiste visuel montréalais a justement voulu immortaliser cette étape importante pour notre société. C’est à travers une série de murales dites joyeuses que Marc-Olivier Lamothe veut «inaugurer» ce nouveau monde. Un nouveau monde en harmonie avec la nature dans lequel la consommation locale est une normalité et où l’on vit plus lentement.

Une première murale a déjà été peinte au coin de l'avenue Laurier Est et de la rue Garnier sur Le Plateau-Mont-Royal. On reconnaît la signature colorée et le style bon vivant de l’artiste originaire de Sherbrooke.

Marc-Olivier laissera sa trace sur d’autres murs des arrondissements du Plateau et de Villeray au cours des prochaines semaines. L'artiste commencera sa deuxième murale au coin des rues Villeray et Drolet le 21 juillet.

Vous pouvez suivre le travail du talentueux artiste sur Instagram ou encore sur son site web!

