Une terrasse tiki sur la Plaza Saint-Hubert où boire des cocktails et profiter du soleil

L’été serait bien triste si on ne pouvait pas s’offrir un bon cocktail sur une terrasse. Si vous cherchez à organiser un 5 à 7 ultra exotique, sachez qu’il existe une terrasse sur la Plaza St-Hubert qui vous donnera l’impression de voyager. Rien de moins.

Le Snowbird Tiki Bar, situé sur la rue Saint-Hubert, possède un coin-terrasse absolument charmant.

Avec ses chaises en osier et son décor qui semble inspiré d'un voyage à Hawaï en 1960, vous aurez certainement l’impression de ne plus être à Montréal.

En plus de son décor ultra kitch, le Snowbird Tiki Bar propose un menu de cocktails alléchants composé des plus grands classiques de la mixologie. Et si vous avez une fringale, sachez qu'il est possible de commander de délicieux dumplings pour accompagner votre 5 à 7.

Le bar est ouvert tous les jours à partir de 16h et jusqu'à 1h du matin.

Snowbird Tiki Bar

6388, rue Saint-Hubert, Montréal

