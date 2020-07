[PHOTOS] Une magnifique et immense fresque #BlackLivesMatter voit le jour à Montréal

Le mouvement #BlackLivesMatter fait énormément de bruit à Montréal depuis plusieurs semaines déjà.

Il était donc logique d’immortaliser et souligner l’importance des revendications criées haut et fort ces derniers mois: la vie des Noirs compte.

Les organisateurs du Gala Dynastie, en collaboration avec le collectif d’artistes Never Was Average et la Ville de Montréal, ont donc réalisé une immense fresque où l’on peut justement lire le message «La vie des Noirs compte».

La magnifique fresque occupe le sol de la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village, tout juste devant la Place Dupuis. La rue étant piétonne pour la saison estivale, il est très facile d’admirer l’œuvre qui a été réalisée avec l’aide de bénévoles le 14 juillet.

Voici 9 photos de l'œuvre finale et de sa réalisation:

