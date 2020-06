Des milliers de personnes se sont rassemblées une fois de plus ce dimanche 7 juin au centre-ville de Montréal pour protester contre le racisme et la brutalité policière.

Le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur à Montréal et les manifestants sont de plus en plus nombreux à se donner rendez-vous dans les rues de la ville pour protester.

Voici les photos de la manifestation du 7 juin:

Photo courtoisie

Photo Dominique Scali

Courtoisie

Photo Agence QMI, Camille Lalancette

Photo Agence QMI, Camille Lalancette

Photo Dominique Scali

Photo Dominique Scali

Photo Agence QMI, Camille Lalancette

Photo Dominique Scali

Photo Agence QMI, Camille Lalancette

Photo Chantal Poirier

Photo Dominique Scali

Photo Chantal Poirier

Photo Didier Debusschère

Photo Didier Debusschère

Photo Didier Debusschère

Courtoisie

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI