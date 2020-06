7 entreprises d'ici qui remettent une partie de leurs recettes aux communautés racisées

L’une des actions concrètes que l’on peut faire pour lutter contre le racisme est de donner aux organismes qui soutiennent les communautés racisées.

Le site Black Lives Matter propose aussi une foule d’endroits où vous pouvez faire un don. Quelques entreprises montréalaises ont également décidé d’offrir leurs profits à des organismes locaux qui font une différence dans la vie de personnes victimes de racisme.

C’est donc le moment pour tout le monde de faire suivre les bottines aux babines en achetant local tout en luttant contre le racisme.

Voici donc 7 entreprises d’ici qui remettront une partie de leurs recettes à des organismes qui aident et soutiennent les communautés racisées :

Ce restaurant de Saint-Henri qui propose actuellement un menu écourté pour emporter a décidé de donner l’ensemble de l’argent amassé par les commandes du 4 juin. L’argent sera remis à DESTA – réseau de la jeunesse noire qui aide les jeunes noirs âgés de 18 à 35 ans à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation, d’employabilité et d’entrepreneuriat.

Donc ce jeudi 4 juin, si vous désirez commander du restaurant, commandez du Bar LoÏc!

L’entreprise montréalaise qui vend de magnifiques maillots de bain et plein d’autres belles affaires participe au mouvement en donnant 2% de ses ventes du mois de juin à l’organisme montréalais Hoodstock. La mission de cet organisme est de générer des espaces de dialogues et des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires, inclusives, sécuritaires et dynamiques.

Si vous aviez besoin d’un nouveau maillot de bain, de jolies barrettes pour les cheveux ou encore de cartes de souhaits pour toutes les occasions, c’est le moment de passer votre commande sur le site de Mimi & August ou à l’atelier-boutique du Vieux-Montréal.

Sinon, vous pouvez toujours encourager Woodstock directement via la campagne de sociofinancement actuellement en cours.

Atelier Sirah est une entreprise «black owned» qui propose des gloss gourmands, mais aussi une sélection de produits pour le corps et le visage entièrement véganes. Pour soutenir sa propre communauté, l’entreprise a décidé de remettre 5% de ses ventes à des organismes qui se consacrent à lutter contre le racisme. Tous ses produits sont en rupture de stock en ce moment, mais vous pouvez la suivre sur Instagram pour savoir être à l’affût du prochain lancement.

La marque montréalaise de prêt-à-porter féminin remettra l’argent des ventes de son tote bag «No Justice No Peace» à des organisations canadiennes qui aident à atteindre l’égalité de droits des communautés noirs d’ici. En achetant le tote bag, vous assurez un don de 25$ pour faire une petite différence.

Jusqu'au 5 juin en soirée, l'entreprise Trois fois par jour s'engage à doubler la totalité des profits générés par la boutique en ligne et à verser le total de la somme amassée à des organismes qui soutiennent la communauté noire.

Cette entreprise qui offre des cours de ballet et des entraînements décomplexés sans prétention a décidé de verser 10% des ventes réalisées au courant de la première semaine de juin au mouvement Black Lives Matter.

Cette compagnie québécoise qui fabrique des accessoires et de l'équipement de sport pour chien s'engage à donner 5% de ses revenus du mois de juin à DESTA – réseau de la jeunesse noire, le même organisme que le Bar Loïc.

