9 cocktails prémixés québécois parfaits pour les pique-niques entre amis

Dès que le beau temps se pointe le bout du nez, l’envie de s’ouvrir un cocktail prémixé pour se rafraichir augmente!

Ça tombe bien, car plusieurs entreprises québécoises proposent différents types de prêts-à-boire hyper rafraichissants qui accompagneront à merveilles vos soirées chaudes d’été.

Voici donc 9 cocktails prémixés québécois à vous goûter cet été lors de vos pique-niques entre amis!

Ce tout nouveau cocktail de l’entreprise Glacier Factory est une eau pétillante alcoolisée faible en calories et sucre, puis sans colorants ni agents de conservations. Vous le trouverez chez Métro et IGA (10,99$ pour 4 canettes) dans les saveurs suivantes : cerise noire, melon d’eau et concombre, lime et fraise et basilique.

Le fameux Gin Bleu de la distillerie québécoise BluePearl se décline désormais sous forme de cocktail prêt à boire. Le gin-tonic qui se distingue par sa coloration bleue vibrante et ses notes surprenantes de fleurs, comme la lavande et l’iris. Les cocktails sont également faibles en sucre et contiennent 7% d’alcool. Le paquet de 4 canettes coûte 15$ à la SAQ.

La gang chez Duvernois Esprits Créatifs ne chôme vraiment pas ces temps-ci.L’un de leurs derniers produits est le cocktail prémixé Romeo’s Gin Spritz Orange sanguine et rhubarbe. Ce classique réinventé est parfait pour l’apéro au parc. Vous le trouverez à la SAQ pour 14,80 le paquet de 4 canettes.

Pas mal tout le monde a déjà adopté le ginto hibiscus de la brasserie et distillerie Oshlag. Voilà que cet été, un autre prêtsà-boire de l’entreprise fait son apparition : le ginto Nectar qui dégage des arômes de miel, pêche et romarin. Les 4 canettes coûtent 16$ à la SAQ.

Pour ceux qui veulent un cocktail prémixé sans alcool, le Gin & Tonic Brise-Glace de la distillerie québécois Noroi est une excellente option. Vous le trouverez à la SAQ en paquet de 4 pour seulement 9,80$.

Ce cocktail hautement rafraîchissant combine des ingrédients naturels, comme le gingembre, la lime et le sirop d’érable du Québec avec de la Pur Vodka de Duvernois Esprits Créatifs. La moscow mule est délicieuse en apéro et contient 7% d’alcool. Disponible en SAQ, vous devrez débourser 16$ pour 4 canettes.

La compagnie québécoise Les îles a dévoilé ce printemps leur premier Spritz québécois en format prêt-à-boire! Il s’agit de la même formule que leur Spritz en bouteille, fabriqué uniquement à partir d’ingrédients de chez nous : des extraits de quassia, de racine de gentiane, de genièvre, de gingembre, de rhubarbe et, évidemment, et d’écorce d’orange amère. Vous pouvez vous procurer ce cocktail prémixé à la SAQ pour 14,80$ (4 canettes).

Le pionnier des apéritifs à spritz au Québec a lui aussi sorti tout récemment sa version en prêt-à boire parfait pour nos pique-niques à 2 mètres de distance. Le prêt-à-boire parfait pour les journées de canicules aux bords de la piscine chez les parents!

Les fans de piña colada voudront se procurer ce cocktail prémixé de distillerie et brasserie Menaud de Charlevoix. Ce nouveau produit en canette est fait à base de vodka Menaud, de lait de coco, de sucre de canne, de jus de lime et d’amer au chocolat. Contrairement aux autres produits de cette liste, il n’est pas pétillant et vous devez le brasser avant de le boire! Ce cocktail prémixé se trouve en SAQ au coût de 15$ pour 4 canettes.

