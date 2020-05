Saison du homard : 8 restaurants où commander de bons plats

La saison du homard bat son plein et c’est pas parce que vous êtes à la maison que vous ne pouvez pas en profiter.

Si vous êtes moins à l’aise à le cuisiner vous-même, quelques bons restaurants de Montréal (mais aussi aux alentours) proposent des plats où le homard est à l’honneur dans leur menu pour emporter.

Voici donc 8 restaurants de Montréal (et des alentours) où commander un bon plat de homard!

MONTRÉAL

L’un des meilleurs endroits où manger du homard à Montréal est bien entendu le restaurant aux saveurs acadiennes Le Fricot. Environ deux mois après sa fermeture temporaire en raison de la pandémie, le restaurant est de retour avec un court menu parfait pour rassasier votre envie de homard, mais aussi de donair! Ça se passe le vendredi et samedi entre 15h et 21h et vous n’avez qu’à téléphoner au restaurant pour passer une commande (514-419-1683).

Le restaurant du réputé chef Marc-André Jetté propose la boîte Asperge et Homard pour deux personnes à 135$. Vous pourrez vous régaler avec un focaccia au seigle, des asperges du Québec avec ricotta di bufala, des raviolis avec bisque maison, deux homards précuits à réchauffer avec beurre aux herbes, poêlée et purée de légumes et ravioli à la viande ainsi que pour dessert, des choux aux framboises et rhubarbe d’ici avec mousse au formage et tonka. Un vrai de vrai festin! Si vous ne voulez pas autant de homard, vous pouvez commander les guédilles au homard et crevettes dans la section prêts-à-cuisiner.

On peut dire que le homard est vraiment la vedette du menu disponible du 21 au 24 mai au Bistro La Fabrique sur la rue Saint-Denis. Vous avez de beaux choix variés comme un risotto au jus de homard, demi-homard, tête de violon et radis melon d’eau, un homard de 1,5 lb décortiqué et accompagné d’une mayo tobiko, ou encore une bisque de homard au parfum d’agrumes et anis.

Le Joe Beef est officiellement de retour avec un menu pour emporter à la maison qui comprend les plus grands classiques du restaurant dont le fameux spaghetti au homard entier. Ce plat pour deux personnes coûte 75$. Vous pouvez aussi commander le homard de 1.5 lb froid «à la Parisienne» en entrée.

• À lire aussi: Joe Beef lance ENFIN un menu pour emporter

Le restaurant de la rue Laurier a conservé sur son menu de la semaine du 18 mai deux plats dans lesquels il y a du homard : le ravioli de homard avec purée de fenouil et sauce bisque ainsi que la tartelette de homard avec ricotta fumé et tomates confites. Vous devez passer votre commande avant le jeudi 13h pour la récupérer le vendredi ou samedi.

Ce tout nouveau restaurant ne propose pas de plats prêts-à-manger ou à réchauffer avec du homard, mais vous pouvez acheter le crustacé en provenance de la Gaspésie au prochain pop-up épicerie qui aura lieu le 21 mai entre 12h et 16h au restaurant de la rue Jarry Est!

RIVE-SUD

Le Mile Public House de Brossard propose des plats réconfortants avec une touche de homard. En commandant par téléphone pour du «take-out» ou par Uber Eats pour la livraison, vous pourrez manger une poutine au homard, une bisque de homard frais ou encore une bonne guédille avec frites dans le confort de votre maison!

QUÉBEC

Si vous aviez l’habitude chaque année d’aller vous gâter au Fairmont Le Château Frontenac pendant la saison du homard, sachez que la brigade culinaire du Château propose deux menus différents avec du homard : un froid et un chaud. Il y a plusieurs formats pour accommoder les familles et le prix diffère selon le nombre de personnes. La cueillette se fait sans contact dans la cour principale de l’hôtel le 23 mai entre 10h et 14h. Ne tardez pas à commander car les quantités sont limitées.

