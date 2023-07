TOP 8 des meilleurs dumplings à Montréal

À la vapeur, frits, bouillis... rien comme une bonne assiette de dumplings pour se sentir instantanément réconforté. Conviviaux et chaleureux, ces petits raviolis asiatiques se mangent aussi bien au resto qu’à la maison, en faisant un comfort food de prédilection.

Voici donc le top 8 des meilleures adresses de dumplings à Montréal:

Difficile de trouver meilleurs dumplings à Montréal que ceux de cette adresse de la Plaza Saint-Hubert. C’est d’ailleurs pourquoi le restaurant a profité d’un agrandissement en 2020, après 5 ans de succès retentissant. Porc et bokchoy, boeuf et coriandre, option végétarienne au tofu, carotte, chou et gingembre... tout est à se lécher les doigts. Sans oublier leur fameuse sauce aux arachides qui rehausse n’importe quel plat.

6381, rue St-Hubert

Adresse adorée du Plateau Mont-Royal, le Harbin Dumpling fait maintenant partie des coutumes pour bon nombre de familles qui résident dans le quartier. En entrevue, Dylan Phillips du groupe Half Moon Run nous a révélé toujours commander leurs dumplings frits aux œufs et à la ciboulette lorsqu’il est de passage à Montréal. On le comprend!

4801, boul. Saint-Laurent

3829, rue Saint-Denis

Situé dans le quartier Chinois de Montréal, ce petit restaurant attire les foules grâce à ses dumplings savoureux et authentiques. On y trouve toutes les options de remplissage traditionnelles, en plus d’options originales telles que les dumplings au porc et au maïs, ou encore ceux au bœuf et oignon curry.

1082, boul. Saint-Laurent

Ce sont des assiettes de 15 morceaux qui vous attendent au Oh Dumplings, restaurant du quartier Chinois qui possède maintenant également une succursale à Brossard. En plus des fameux raviolis, on y trouve une variété de plats allant des soupes aux pots de curry, en passant par les salades fraîches.

1050, rue Clark

Voilà une adresse incontournable quand il est question de dumplings à Montréal. Ici aussi, on se trouve en plein cœur du quartier Chinois, à un restaurant qui offre une variété de garnitures allant du porc, au bœuf, en passant par le poulet et les options végétariennes. Ce qui distingue le Qing Hua Dumplings? Ses portions généreuses et ses prix plus qu’abordables!

1019, boul. Saint-Laurent

Rien comme une visite au Dumpling Hut pour une soirée cozy à souhait. Érigé dans une petite maison hyper chaleureuse, on a presque l’impression d’être reçu à souper chez des amis lorsqu’on visite l’endroit pour une délicieuse assiette de dumplings. Il s’agit également d’un endroit très chouette où manger une bouchée avant d’aller voir un film au cinéma du Parc, situé à seulement quelques jets de pierre.

3591, rue Clark

En ligne, au téléphone ou en personne: toutes les façons sont bonnes de commander un délicieux plateau de raviolis chinois au Petit Coin Dumpling. Le restaurant du Plateau compte une base de clients fidèles, et ce n’est pas sans raison. Il faut l’essayer pour l’adopter!

1201, rue Rachel E

Si vous avez déjà pris un verre au Bar Suzanne, vous avez déjà probablement également craqué pour leur fabuleuse sélection de dumplings bouillis. Cocktail dans une main, baguettes dans l’autre, on se régale de leurs recettes inventives. Pensez: “Porc, Crabe, Kimchi”, “Agneau, Patate Douce, Graines de Fenouil” ou encore “Citrouille, Champignons shiitakes, 5 épices”. Un pur délice.

20, Av. Duluth E

