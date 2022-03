Les 20 meilleurs restaurants végétariens à Montréal

Plusieurs restaurants de Montréal et des environs ont décidé de troquer la viande pour des produits à base de plantes et le résultat ne pourrait être plus réjouissant.

Aussi inventive que délicieuse, la cuisine végétarienne surprend et épate à tout coup.

Voici donc 20 restaurants végétariens à Montréal à essayer rapidement:

Dans Hochelaga-Maisonneuve, le Antidote - Bouffe végane se spécialise dans la cuisine de type bistro. Le tout est 100% végétalien et absolument délicieux. Le menu change au gré des saisons afin de surprendre la clientèle à tout coup.

3459, rue Ontario Est, Montréal

Pour vivre une expérience de «diner» à l’américaine sans produits animaliers, c’est au Mimi & Jones et au Jones Café qu’il faut aller. Les laits frappés de l’endroit valent le détour. Au Jones Café, vous trouverez des recettes originales de makis et des sandwichs absolument décadents.

Mimi & Jones : 5149, avenue du Parc, Montréal

Jones Café: 3349, rue Ontario Est, Montréal

Avec ses nombreuses succursales, le LOV est une valeur sûre pour les personnes qui souhaitent bien manger dans un décor «instagrammable» à souhait.

Plusieurs adresses

Le Lola Rosa propose quatre établissements à Montréal qui mettent tous de l’avant la gastronomie végétale. Burgers, salades, nachos, pâtes et même le brunch valent le détour. Vous pouvez même réserver une salle pour vos événements privés.

Plusieurs adresses

Dans le Village, le Tendresse ne cesse de s’attirer des éloges. Adresse à priser pour le 5 à 7, la cuisine de l’endroit de type bistro saura épater les plus sceptiques. On s’y rend pour les cocktails, les plats véganes et le brunch décadent servi la fin de semaine.

1259, rue Sainte-Catherine, Montréal

Le tout premier pub de Montréal 100% végétalien en met plein la vue. Avec son menu à base de plante et l’incroyable carte de cocktails, tout est en place pour passer une belle soirée avec la famille ou les amis.

3723, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le tout premier restaurant végane à Montréal (ouvert en 1997!) est LA référence en matière de bouffe végétarienne et végane sur l’Île. Le bol dragon est un incontournable de l’endroit. Le brunch est d’ailleurs disponible jusqu’à 16h, le samedi et le dimanche.

Plusieurs adresses

Pour de la «comfort food» telle qu’on l’aime, on vous invite à visiter le Maynard. Ce «shack à patates» moderne revisite les classiques réconfortants et nostalgiques avec des ingrédients frais et locaux.

30, rue Prince-Arthur, Montréal

Des sushis créatifs et véganes ainsi que des plats japonais volent la vedette chez Sushi Momo. Pour un festin inoubliable, n’hésitez pas à essayer le KAZU (pour quatre personnes) qui propose edamames, soupe miso, salade ramen-soba, 51 morceaux de sushis et bien plus.

3603, rue Saint-Denis, Montréal

Le ChuChai propose des mets asiatiques végétaliens dans une ambiance intime et conviviale. Cari rouge, vermicelles aux légumes et le fameux «poulet» aux arachides promettent de vous séduire.

4088, rue Saint-Denis, Montréal

La nourriture du Moyen-Orient et de la Méditerranée est à l’honneur chez Sham vegan. Les viandes végétaliennes sont préparées à partir de champignons shiitakes. Une expérience mémorable.

152, avenue Mozart, Montréal

Dans le Marché Jean-Talon, voici un comptoir qui risque de ravir les végétariens et végétaliens de l’Île. Deux sœurs sont à la barre de ce projet qui s’amuse à surprendre avec des aliments-bonheurs. À essayer: La poutine et les pogos véganes.

7070, avenue Henri-Julien, Montréal

Sur le Plateau, les plats colorés d’inspiration mexicaine du Casa Kaizen sont frais et succulents. Avec un large éventail de tacos véganes, cet établissement est un incontournable chez les végétariens et les véganes.

16, avenue des Pins, Montréal

Dès l’extérieur, avec sa façade colorée, ce restaurant de sushis végétaliens charme à sa façon. Élaborés avec des ingrédients à base de plantes, les sushis de l’endroit sont aussi magnifiques que délicieux.

330, avenue du Mont-Royal

L’Umami Ramen & Izakaya prouve qu’il est possible de déguster une cuisine japonaise authentique, et ce, sans la moindre trace de viande. Pour son bar à saké, ses ramens véganes et son concept izakaya, il s’agit d’une adresse à visiter au plus vite.

6660, rue Clark, Montréal

À l’exception de quelques items, tout le menu du Yaourti, restaurant d’inspiration méditerranéenne, est végétarien. Soupes, salades, bols salés et bols sucrés sont servis dans un magnifique décor.

1407, rue Crescent, Montréal

Apprécié du brunch au souper, cet établissement Verdun séduit les foules avec son menu café, ses cocktails inventifs, ses plats créatifs de cuisine botanique et son décor lumineux.

3683, rue Wellington, Verdun

L’As du falafel de Montréal, c’est sans aucun doute le Falafel Yoni. Une deuxième adresse a récemment ouvert à Verdun. Le décor du local d’une dizaine de places, sur la rue Wellington, est à l’image de celui de la rue St-Viateur, signé par David Dworkind de la firme Ménard Dworkind.

4549, rue Wellington, Verdun

54, rue Saint-Viateur, Montréal

Au marché Atwater l’été : 138, rue Atwater, Montréal

Pour une cuisine indienne authentique et entièrement végétarienne, c’est au Pushap qu’il faut aller. L’entreprise familiale est acclamée par la critique depuis des années. Un incontournable à Montréal que plusieurs portent dans leur coeur.

5195, rue Paré, Montréal

La nourriture à base de plantes vole la vedette chez Hello 123. Avec une adresse dans Saint-Henri, le concept de cette brasserie végane provient de Toronto et tente de s'installer tranquillement à Montréal. Vous trouverez sur le menu des bols smoothies, un ceviche de melon d'eau, un béné au kale et au tofu ricotta et bien d'autres options alléchantes.

5700, avenue de Monkland, Montréal

