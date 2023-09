4 restaurants parfaits pour célébrer votre ami Balance

Le mois de septembre tire à sa fin, et il est donc temps de penser à gâter un peu nos amis Balance.

Nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, les personnes de signe astrologique Balance sont réputées pour leur curiosité, leur sens de la justice, leur ouverture d’esprit et leur petit côté flirty. Ainsi, on vous recommande de les inviter dans des établissements propices aux découvertes et aux rencontres pour faire battre leur cœur lors de leur anniversaire cette année.

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos amis Balance ce mois-ci.

Ce bar à vin de la Petite-Italie est passé maître dans l’art du dessert. Sucrée à souhait (comme les Balance!), il s’agit du meilleur endroit en ville pour souffler ses bougies.

6778, Boul. Saint-Laurent

Si vous êtes déjà allé au Kabinet, vous savez que cet endroit feutré est idéal pour un rendez-vous galant. Commander quelques assiettes à partager et une bonne bouteille de vin et le côté romantique des Balance sera comblé.

98, B Av. Laurier O

Avec son local parmi les plus beaux en ville et sa surprenante terrasse sur le toit, la Taverne Atlantic est toute désignée pour faire plaisir à vos amis Balance. Même si les soirées d’automne se font plus fraîches, la terrasse chauffée vous assure une fête cozy à souhait.

6512, Av du Parc

Raffinement et réconfort sont à l’honneur dans ce restaurant qui mise sur les légumes. Troisième venu de la famille du Joe Beef, le Vin Papillon n’échappe pas au côté « bonne franquette » de ses frères et sœurs. Il s’agit du parfait resto pour un très bon repas sans se prendre la tête, choses qui feront plaisir aux Balance dans votre vie.

2519, Notre-Dame Ouest

