Les 20 meilleurs restaurants de brunch à Montréal

Au Québec, le brunch, c’est du sérieux. Tellement sérieux que la ville de Montréal s'est vu décerner le titre de la «Capitale du Brunch au Canada» selon une étude. Montréal se classe d'ailleurs en 8e position des meilleurs endroits où bruncher dans le monde.

Pour célébrer cette petite victoire, l’équipe de Silo 57 a cru bon de dresser la liste des meilleurs restaurants où bruncher dans la métropole.

Pour une pause gourmande bien méritée, assurez-vous d’essayer ces délicieuses adresses.

Voici notre sélection des 20 meilleurs restaurants où bruncher à Montréal, tous quartiers confondus:

On se rend chez Barley pour les énormes pancakes garnies de céréales, les breuvages chauds originaux (lire ici, le latté au lait de céréales) et les assiettes brunch décadentes. Pour une expérience brunch originale, il n’y a pas meilleur endroit.

2613, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Cette petite adresse de Villeray sert un bagel déjeuner absolument délicieux. La variante de cette saison offre du fromage halloumi, courge butternut, sauce tzatziki maison, concombre, tomates, oignons marinés, le tout sur un Everything Bagel de Fairmount Bagel. Le menu s’adapte aux saisons mais propose toujours une version améliorée de vos classiques du déjeuner.

767, rue Villeray, Montréal

Envie de décadence? Hâtez-vous vers le Foiegwa. Ce restaurant de Saint-Henri propose un menu éclaté et copieux. Les bénédictines sont un incontournable. Les brunchs sont offerts les week-ends et commencent à 9h30. Attendez-vous à de longues files d’attente la fin de semaine.

3001, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Si la file devant le Régine Café semble faire des kilomètres, c’est parce que la nourriture en vaut véritablement la peine. Dans une ambiance sophistiquée, qui rappelle les «tea rooms» à l’anglaise, vous pourrez déguster des plateaux de viennoiseries, un croissant brunch avec béchamel ou une gaufre de maïs maison avec saumon fumé.

Régine Café

1840, rue Beaubien Est, Montréal

Chaque visite au bistro le Passé Composé est une véritable surprise. Que ce soit pour les bénés créatifs ou le pain doré panko, essayer le Passé Composé, c’est aussitôt l’adopter.

1310, Maisonneuve Est, Montréal

* Il existe aussi un comptoir Le Passé Composé dans le Time Out Market du centre-ville.

Un menu excitant, un service impeccable et une atmosphère familiale règnent dans cette adresse du Mile-End. Il suffit de goûter à leur gaufre farcie au bacon haché et couverte d’une compote de bleuets pour en être convaincus.

25, avenue Fairmount, Montréal

Adoré des fêtards, ce restaurant animé à la thématique «miami» un peu kitch sert tous les classiques du déjeuner à très bon prix. Si vous avez envie d’un brunch sans prétention, le Miami Deli sert le classique deux oeufs et bacon tout comme de très bons œufs bénédictines. C’est l’endroit de prédilection pour les lendemains de veille.

3090, rue Sherbrooke Est, Montréal

Ce restaurant branché attire une clientèle jeune et décontractée qui cherche à manger frais dans la plus belle des ambiances. Le local lumineux du Butterblume en fait l’emplacement parfait pour le brunch du dimanche.

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Il y a de l’amour à profusion dans chacun des plats de cette petite adresse à la limite du Plateau-Est et du Vieux-Rosemont. Avec son bon café et son brunch de qualité, l’Entre-Pots est adoré par les résidents des deux quartiers.

3141, rue Masson, Montréal

Campée dans un microscopique local, cette adresse de la Petite-Italie sert l’un des meilleurs œufs bénédictine en ville. C’est une bonne idée de s’y rendre en semaine afin d’éviter la cohue du week-end.

59, rue Beaubien Est, Montréal

Une collaboration entre le restaurant le Passé Composé et India Rosa offre le fameux brunch indien de ce restaurant du Plateau Mont-Royal. L’innovation est à son comble et il est certain que vous n'aurez jamais goûté à de tels plats. Nos compliments vont aux chefs Arnaud Glay & Inderjit.

Psssst: Les mimosas sont offerts à 5$ de 10h à midi, le samedi et le dimanche. Les brunchs sont servis la fin de semaine.

1241, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

La mignonne façade de ce restaurant de Saint-Henri renferme un menu absolument décadent d’inspiration juive. D’énormes pancakes, bagel au saumon fumé, oeufs et salami et latke smorgasbord sont servis tous les jours pour un brunch qui sort du lot. Un menu brunch spécialisé est d’ailleurs offert les fins de semaine de 9h à 16h.

4621, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Cet accueillant restaurant sert la nourriture la plus réconfortante qui soit. Il faut absolument goûter aux fameuses fèves au lard et à la tourtière de l’endroit. Les portions sont généreuses et les prix très abordables.

4167, rue Saint-Denis, Montréal

Ce restaurant de l’avenue Mont-Royal propose des brunchs complètement éclatés. Sortez de votre zone de confort en commandant un plat qui sort du lot comme le fameux pain doré au gâteau aux carottes. Vous nous remercierez plus tard.

922, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

À Verdun, Archway propose une option brunch plus santé et 100% végane. Les plats sont conçus à partir de super aliments afin de fournir à la clientèle la dose de vitamine dont elle a besoin. Vous ne pouvez pas passer à côté des jus et des smoothies si vous décidez d’y aller. Des plats très colorés sont à prévoir.

3683, rue Wellington, Montréal

Ce tout petit restaurant situé sur le boulevard Saint-Laurent propose des brunchs variés et colorés. Inspiré de ce qui se fait en Australie, la proposition du Café Melbourne est unique à Montréal. Sur l’ardoise, vous trouverez des grilled cheese, des sandwichs déjeuners et des tartines bien garnies. N’hésitez pas à essayer leur café, surtout la version avec des lucky charms sur le dessus.

4615, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le menu saisonnier aux influences européennes et du Moyen-Orient de l’endroit saura vous épater à chaque visite. L’ensemble de l'œuvre est végétarienne et donne place à des plats originaux et goûteux. Pour un brunch qui fait changement, vous devez essayer cette adresse. Le brunch est servi du mercredi au dimanche.

6696, rue Saint-Vallier, Montréal

Depuis quelques mois, les deux restaurants ne font plus qu’un dans ce local de Rosemont, situé en face du Parc Molson. D’un côté, on retrouve la Grand-Mère Poule, cette institution qui sert des brunchs depuis 1999, et de l’autre, on a le nouveau concept Shack Attack qui propose des burgers «boostés» avec des options véganes et kéto. Pour le brunch, vous retrouverez l’incroyable table de la Grand-Mère Poule.

2500, rue Beaubien Est, Montréal

Si l’envie vous prend de vous «payer la traite», c’est au Leméac qu’il faut aller. L’endroit est surtout fréquenté par des personnes bien nanties et il est réputé pour son brunch servi le samedi seulement. Œufs pochés, blinis, saumon fumé et caviar d’Espagne, Pain doré, crème au chocolat et banane et Boudin maison et sauce au cidre, purée de céleri-rave ne sont que quelques items présents sur le menu.

1045, avenue Laurier Ouest, Montréal

Comme son nom l’indique, les tartines de ce restaurant chaleureux valent le détour. On s’y rend pour le service impeccable et le large choix d’items sur le menu qui répond à toutes les restrictions alimentaires. L'endroit offre d'ailleurs la possibilité de réserver une salle privée afin de célébrer vos événements.

1653, rue Ontario Est, Montréal

