La rue Masson agit à titre de petit centre-ville du Vieux-Rosemont. Le week-end, ça grouille de gens qui font leurs courses ou qui se promènent tout simplement pour le plaisir.

L’artère commerciale propose quelques bons endroits où vous arrêter lors de vos promenades pour boire un café ou le prendre pour emporter.

Voici les meilleurs cafés de la rue Masson, selon l’équipe de Silo 57:

Le tout premier Pista a ouvert sur la rue Beaubien en 2016 et depuis, deux autres succursales se sont ajoutées, dont celle sur Masson. Situé au coin de la Promenade Masson et de la 2e Avenue, le café abrite aussi l’atelier de torréfaction de l’entreprise. La file devant l’établissement les matins de fin de semaine est un signe que le café de l’endroit est un incontournable à Montréal. Si votre boisson chaude vous ouvre l’appétit, Pista propose aussi de belles options pour casser la croûte!

2650, rue Masson, Montréal

Situé un peu en retrait de l’action de la Promenade Masson, le café Maesmi est une destination de choix pour les résidents du quartier qui veulent boire un café de qualité. Ce sont les grains de Saint-Henri micro-torréfacteur qui se trouvent dans les moulins du Maesmi. On vous met au défi de ne pas tomber en amour avec le look de l’endroit ou encore, avec les viennoiseries et les biscuits à la caisse!

3353, rue Masson, Montréal

Le Namkha est non seulement un studio de yoga, mais également un café de troisième vague où il fait bon s’installer pour télétravailler ou étudier. Vous n’êtes pas obligé d’être membre du studio et yogi aguerri pour profiter des bonnes boissons chaudes du Namkha. Tout le monde est le bienvenu au comptoir. L’endroit tient aussi quelques petits produits «self care» sur ses tablettes qui font de beaux cadeaux à quelqu’un ou à soi-même.

2637, rue Masson, Montréal

Dans la succursale Masson de l’épicerie zéro déchet Méga Vrac se cache le parfait comptoir café où aller se chercher un bon latte au lait d’avoine. Le café est en effet 100% végane et offre aussi des mets préparés qui donnent l’eau à la bouche. N’oubliez pas votre tasse à café réutilisable!

3101, rue Masson, Montréal

Restaurant avant tout, L’Entre-Pots est tout de même l'un des meilleurs endroits où boire un café sur la rue Masson. Vous pouvez y aller pour le déjeuner, le brunch (allô l’assiette d’œufs bénédictine au saumon gravlax!) et le dîner. Le resto est ouvert dès 9 h, mais sachez que le café y est servi à partir de 8 h pour ceux qui sont en chemin vers le travail.

1995, rue Masson, Montréal

La maison de torréfaction montréalaise compte une succursale sur la rue Masson, au coin de la 8e Avenue. Le café de la Brûlerie St-Denis est torréfié tous les lundis depuis 1985 sur la rue Saint-Denis. La qualité et la fraîcheur de ce qui se trouve dans votre tasse sont donc excellentes. Également, un café différent, souvent de saison, est offert chaque mois à 15 % de rabais.

3039, rue Masson, Montréal

Le café Maison Chabot n’a pas directement pignon sur la rue Masson, mais c’est tout comme, puisque la porte se trouve au bout du court cul-de-sac qu’est la rue Chabot. C’est une nouvelle adresse qui a ouvert ses portes à l’été 2021 et qui sert de l’excellent café du lundi au vendredi ainsi que de bonnes viennoiseries toujours fraîches.

5477, rue Chabot, Montréal

