10 endroits à Québec et les environs où trouver le parfait dessert pour votre potluck

Ceux qui ont la dent sucrée seront comblées et les invités aux potlucks seront sauvés.

Voici différentes adresses où aller pour un dessert décadent ou une gourmandise à Québec et les environs:

Depuis l’ouverture à Beauport du Mr Puff à Québec, l’engouement est toujours présent. La preuve? Il y a constamment une file même à -30. Les délicieux puffs sont à essayer au moins une fois dans sa vie. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, une deuxième succursale près de Québec a ouvert ses portes, au Centre-Ville de Lévis. Avertissement, vous serez accros.

3507, rue Clémenceau, Québec

50, route du Président-Kennedy #170A, Lévis

Les amateurs de gâteau au fromage connaissent probablement déjà la place. Le comptoir à cheesecake Fendel et Lilo se démarque par ses boules de gâteau de différentes saveurs pour une explosion en bouche réussie à chaque fois. Le menu des Fêtes vaut également le détour!

2694, boulevard Bastien, Québec

Concept récemment installé à Québec, découvrez Pop-T. L’odeur de popcorn chaud à enrobage sucré vous fera saliver. Les saveurs sont à tomber par terre.

1640 1re Avenue, Québec

Celui-là a fait beaucoup jaser depuis son apparition dans le paysage québécois grâce à ces biscuits sablés uniques. À s’offrir ou à offrir, la recette de base bien beurrée et française des biscuits sablés est rehaussée de chocolat, érable et bien plus.

200, rue d'Aiguillon Québec

Quiconque est un habitué du Quartier Petit-Champlain à Québec connaît la confiserie Madame Gigi. Des douceurs pour tous les goûts, des produits festifs, une seule adresse.

84, rue du Petit Champlain, Québec

La pâtisserie Denis Tannous à Ste-Foy est surprenante. Soyez envoutés par les odeurs délicieuses et les produits qui seront si jolis sur la table.

3280, chemin Ste-Foy, Québec

Situé dans le centre-ville de Lévis, Jeff le Boulanger a une panoplie de pains, biscuits et viennoiseries faites de différents types de pâtes qu’il garni selon l’inspiration. Ça vaut le détour, surtout pour les gaufres Liégoises.

4, rue Charles-Rodrigue, Lévis

Les populaires pâtes à biscuit crues Cookie Bluff ont un kiosque permanent aux Galeries Gourmandes des Galeries de la capitale et font des montages décadents. Quelques pots pour faire des desserts éclatés épateront la galerie. Aidez-vous des recettes de leur site!

5401, boulevard des Galeries, Québec

Le Royaume de la tarte porte très bien son nom. C’est là que vous trouverez des desserts alléchants qui s’apportent si bien en cadeaux d’hôtesse...Même si l’hôtesse c’est vous.

553, boulevard Charest Ouest, Québec

Les beignes de chez Beiko sont hallucinants. Chaque mois de nouvelles saveurs sont présentées et chaque mois des centaines de personnes font le détour pour s’en procurer. Pour les fêtes, ils ont un kiosque éphémère à Place Laurier. Faites vite, ça s'envole comme des petits beignes chauds, littéralement.

2778, chemin Ste-Foy, Québec et 3572, rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures

Bon appétit!

