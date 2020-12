Bûches de Noël: où commander les meilleurs desserts des Fêtes

Même si Noël sera bien différent cette année, il n'y a pas d'excuses pour ne pas s'offrir une bonne bûche traditionnelle le soir du réveillon.

Comme toujours, plusieurs établissements locaux ont mis la main à la pâte afin de vous offrir une multitude de produits festifs qui sauront ajouter de la magie à vos célébrations.

Voici donc 9 endroits où commander les meilleures bûches de Noël!

Cette boulangerie vous donne l’occasion de choisir parmi cinq différentes saveurs de bûches et de bûchettes. Une bûchette est une plus petite version d’une bûche, ce qui peut s'avérer être une bonne option si vous êtes moins nombreux au souper du réveillon cette année. Les becs sucrés seront comblés par les saveurs offertes: tiramisu, mangue-choco, sucre à la crème, royale (chocolat blanc, chocolat au lait et biscuits pralinés) et lime, pistache et cerise.

Plusieurs succursales

Ces artisans ont concocté cinq différentes bûches glacées qui épateront la galerie. Sur leur site, vous retrouverez trois bûches de différentes saveurs, une bûche 100% végane et sans gluten, ainsi qu’une bûche surprenante en forme d’igloo. Même si ces bûches sont glacées, elles vous réchaufferont le cœur c’est garanti!

Plusieurs succursales

Cette année, Arhoma vous offre trois saveurs de bûche à faire saliver. Il y en a un à la clémentine, noisette, bergamote et chocolat noir, une autre à la framboise, amer de rhubarbe, mélilot et chocolat blanc et une dernière à la camerise, caramel à la fleur de sel et chocolat au lait. Vous avez également la possibilité d’acheter une couronne végane à la banane, l'argousier & au chocolat noir. Vous n’avez qu’à réserver votre dessert sur leur site internet et vous rendre en boutique afin d’aller le récupérer.

Plusieurs succursales

Pour le temps des Fêtes, cette boulangerie vous offre d’alléchantes options de bûches et de bûchettes de Noël. Les Montréalais peuvent se procurer une bûchette à déguster en solo pour la modique somme de 5,25$ ou 5,95$ ou encore se procurer une délicieuse bûche de Noël pour 8 ou 12 personnes. Les prix varient entre 29,95$ et 59,95$, tout dépend de la saveur et du nombre de portions désirées.

Plusieurs succursales

À la boutique Sachère Desserts située dans le Village, trois choix de bûches vous sont offerts et il y en a pour tous les goûts. La bûche TANG est conçue avec du thé matcha, l'Épicéa est une bonne option végane et Le Baumier est sans gluten. Vous pouvez les précommander pour 25$ ou 40$, à partir de leur site internet.

1274 boul. de Maisonneuve Est

Si vous cherchez une bûche ultra décadente, c'est chez CRémy qu'il faut vous rendre. La pâtisserie qui est reconnue pour ses incroyables beignes propose une belle série de bûches à faire saliver. Parmi les choix vous retrouverez la Babuche (crème au Mascarpone et vanille, baba à la camerise avec biscuit aux amande et camerise), la Cookie Monster (mousseline chocolat, pâte à biscuit, blondie aux noix de Macadam et biscuits pépites) et la Suc'A Crème (sablé breton, crème au sucre à la crème, morceaux de sucre à la crème et gelée de pommettes). Passez votre commande sur leur site internet.

2202 avenue du Mont-Royal Est



Courtoisie Pâtisserie Rhubarbe

Pour ceux qui ont la dent sucrée, la bûche au chocolat de la Pâtisserie Rhubarbe est un incontournable. Celle-ci est faite de biscuits cacao, de mousse au chocolat 64%, de crémeux et biscuit praliné à la noisette, de crème et de mousse citron. Elle est disponible en deux formats différents, soit pour 4 ou 8 personnes. Vous pouvez passer votre commande en ligne!

1479 avenue Laurier Est

Le restaurant Vin Mon Lapin propose un menu des Fêtes à faire saliver. Pour accompagner ce festin et le terminer ne beauté, l'établissement a transformé son populaire gâteau de sarrasin en une bûche festive pour le temps des Fêtes. Il s'agit d'une genoise à la farine de sarrasin avec crème mascarpone, caramel au miel de sarrasin, kasha, poires pochées et biscuits cuillère. Le dessert coûte 30$ et se commande sur le site Internet du restaurant.

150 rue Saint-Zotique Est

Le comptoir à crème glacée qui fait voyager a décidé de poursuivre son concept à travers trois bûches de Noël! Il est donc possible de commander dès maintenant les bûches «De Paris à Bombay», «Baklava» et «La fleur des neiges» qui est végane et sans gluten. Vous aurez deviné que chacun des desserts représente différents continents. Les prix varient de 31 à 64$ selon la taille et la saveur.

3813-A rue Saint-Denis

