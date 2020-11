Black Friday: 11 entreprises locales à encourager qui offrent des rabais

Il n'y a pas que les grandes entreprises qui livrent partout à travers le monde qui offrent de bons rabais lors du Black Friday.

Plusieurs entreprises locales décident également de faire plaisir à leurs clients en appliquant un rabais sur leur facture ou sur des articles en particulier.

On serait donc fous de se passer des réductions qu’offrent les petites entreprises d’ici le temps d’une journée, d’une semaine ou d’un week-end. En plus, ces entreprises ont besoin de notre soutien plus que jamais cette année.

Voici donc 11 entreprises locales qui offrent des rabais pour le Vendredi fou et qu’il faut encourager:

1. Baltic Club

L’entreprise montréalaise Baltic Club propose 20% sur tout son site web du 27 au 30 novembre. Si vous voulez une belle illustration pour la maison ou si vous avez besoin d’un agenda pour 2021, c’est le moment d’acheter!

Profitez des rabais du Black Friday de Baltic Club ici.

2. À la maison & co.

Pour de la jolie déco faite ici, au Québec, à offrir en cadeau ou à offrir à soi-même, À la maison & co. offre 10% à 30% de rabais sur des articles sélectionnés. Les réductions commencent le 26 novembre.

Profitez des rabais du Black Friday de À la maison & co. ici.

3. Trois fois par jour

Marilou et son équipe vous gâtent avec des rabais allant de 15% à 50% sur des articles sélectionnés. Des revues aux livres, en passant par plusieurs articles pour le garde-manger, vous trouverez certainement ce dont vous avez besoin pour vous ou pour des cadeaux! Les soldes sont commencés depuis le 23 novembre.

Profitez des rabais du Black Friday de Trois fois par jour ici.

4. BKIND

L’entreprise montréalaise de produits corporels entièrement naturels et végétaliens propose des codes rabais fort intéressants pour le pré Vendredi fou qui vont comme suit: code 15OFF pour 15% de rabais sur un achat de 60$ et plus, code 20OFF pour 20% sur 100$ et plus et code 30OFF pour 30% sur une facture de plus de 200$. Ces offres se terminent le 26 novembre à minuit. Le 27 novembre, pour le Black Friday, ce sera 25% sur tout et pour le Cyberlundi, le 30 novembre, ce sera 20% sur tout. C’est le temps de faire le plein de produits!

Profitez des rabais du Black Friday de BKIND ici.

5. SOJA & CO

Les bougies artisanales de SOJA & CO sont fabriquées à la main, à Montréal, avec de la cire de soja 100% naturelle. Actuellement, avec le code PREBLACKFRIDAY, vous pouvez profiter de 20% de rabais sur presque tout en ligne.

Profitez des rabais du Black Friday de SOJA & CO ici.

6. Horace Jewelry

Faites le plein de beaux bijoux Horace Jewelry pour scintiller à Noël en profitant de 15% de rabais sur tout (sauf les bas) et de la livraison régulière gratuite au Québec jusqu’au 30 novembre.

Profitez des rabais du Black Friday de Horace Jewelry ici.

7. Frank And Oak

La marque de vêtements montréalaise offre 30% sur tout ainsi que la livraison gratuite pour le Black Friday.

Profitez des rabais du Black Friday de Frank And Oak ici.

8. Brunette

Brunette offre des aliments et des produits uniques provenant des restaurants les plus aimés du Canada. Si vous voulez encourager les restaurateurs en achetant leur marchandise promotionnelle, Brunette applique un rabais de 20% en ligne jusqu’au 26 novembre à minuit.

Profitez des rabais du Black Friday de Brunette ici.

9. Audvik

L’entreprise québécoise qui fabrique de magnifiques manteaux pour vous garder au chaud cet hiver offre des réductions allant jusqu’à 50% sur la collection faite au Québec pour homme comme pour femme.

Proftez des rabais du Black Friday de Audvik ici.

10. Les Grands ballets canadiens de Montréal

Les STUDIOS des Grands ballets canadiens de Montréal vous offrent 50% de réduction sur le forfait de 5 classes virtuelles, valable sur tous les cours suivis jusqu'au 18 décembre 2020, inclusivement​!

Profitez des rabais du Black Friday des Grands ballets canadiens de Montréal ici.

11. CRémy Pâtisserie

CRémy Pâtisserie offre 20% sur les boîtes de beignes qui seront commandés lors du Black Friday. Vous avez donc jusqu'au 27 novembre à minuit pour passer une commande en ligne pour le samedi.

Profitez des rabais du Black Friday de CRémy ici.

