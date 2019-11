Marchés de Noël : l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes à Montréal et les environs

Eh oui, c'est déjà le temps de parcourir les marchés de Noël de Montréal (et les environs) à la recherche des cadeaux les plus originaux à offrir cette année.

Que vous habitiez Montréal ou l'une des villes qui entourent la métropole, une tonne de choix s'offre à vous. Pour vous guider, Silo 57 vous a dressé l'ultime liste des marchés de Noël où faire les plus belles trouvailles!

1. Village de Noël de Montréal – Marché Atwater

Chaque fin de semaine du 29 novembre au 22 décembre 2019 au Marché Atwater, il y aura un Grand marché de Noël présentant des artisans locaux et régionaux, des vendeurs de sapins du vin chaud, des guimauves et plein d'autres gourmandises. C’est l’endroit où faire vos emplettes de tout genre dans une ambiance féérique.

Tous les weekends du 29 novembre au 22 décembre 2019

2. Marché Casse-Noisette – Palais des congrès de Montréal

Ce grand marché annuel est l’endroit tout indiqué pour trouver des cadeaux de qualité et originaux. C’est plus de 100 exposants qui se réunissent chaque année au Palais des congrès de Montréal. En plus, 10% des ventes sont remis au Fond Casse-Noisette des Grands Ballets qui aide les enfants malades et provenant d’un milieu défavorisé.

28 novembre au 8 décembre 2019

3. Salon des métiers d’arts du Québec – Place Bonaventure

Depuis plus de 60 ans et avec plus de 400 exposants issus des quatre coins de la province et même de l’extérieur du Canada, cet évènement culturel majeur est un incontournable de Montréal. L’entrée au Salon est gratuite.

6 au 22 décembre 2019

4. Éditions des Fêtes de la Foire Puces POP – Église Saint-Denis

Chaque année, Puces Pop rassemble des dizaines d’artisans dans le sous-sol de l’église Saint-Denis. La foire a toujours lieu sur deux week-ends du mois de décembre et ce n’est pas les mêmes exposants. Vous pouvez donc y aller deux fois et découvrir encore plus de talents d’ici à offrir en cadeaux à vos proches.

6-7-8 décembre et 13-14-15 décembre

5. Souk MTL – Édifice RCA

La foire du temps des Fêtes la plus populaire auprès des amateurs de design et d’art contemporain est de retour pour une 16e édition. L’évènement très couru a habituellement lieu à la Société des arts technologiques, mais ça ne sera pas le cas cette année. Le Souk a annoncé son grand déménagement et s'installera dans l'Édifice RCA de Saint-Henri .

27 novembre au 1er décembre 2019

6. Marché des Fêtes Etsy Montréal – Théâtre Denis-Pelletier

Plus de 100 créateurs de Montréal et des environs seront rassemblés pour l’édition 2019 au Marché des Fêtes Etsy Montréal. Ça se passera le temps d’un week-end au Théâtre Denise-Pelletier.

13 au 15 décembre

7. Le marché des trouvailles pour les Fêtes - Paroisse St-Ambroise

Il paraitrait que ce marché est l’endroit idéal pour trouver des cadeaux originaux faits ici même au Québec. À vous d’aller confirmer la rumeur!

23 et 24 novembre 2019

8. Marché de Noël végane – Maison du développement durable

Que vous soyez vous-mêmes végane ou que vous magasiniez pour quelqu’un qui l’est, le marché que vous devez absolument visiter est celui-ci. L’évènement réunit sous un même toit une tonne d'exposants offrant une panoplie de produits fabriqués sans exploitation animale.

7 et 8 décembre 2019

9. Marché de Noël de L'Assomption - centre-ville de L'Assomption

Ce joli marché de Noël extérieur aux allures européennes vous plongera dans l’esprit des Fêtes dès le 28 novembre. Plus de 70 exposants sont à découvrir!

Du 28 novembre au 23 décembre 2019

10. Marché de Noël et des Traditions de Longueuil – 340, rue Saint-Charles Ouest

Produits du terroir variés et créations artisanales locales et originales, voilà ce qui vous attend à ce marché de Noël.

Tous les weekends du 29 novembre au 22 décembre 2019

11. Marché de novembre 2019 – Ausgang Plaza

Ce petit marché mettra un peu de magie votre mois de novembre. L’équipe derrière l’évènement vous attend le 23 novembre pour une journée festive et chaleureuse dans les locaux de Ausgang Plaza. Au programme : 35 exposant, une vente de plantes locales et de bouquets d'hiver puis des bouchées et boissons chaudes.

23 novembre 2019

12. Le seul marché de Noël approuvé par Dame Nature - Maison du développement durable

Avec un nom comme ça, vous n’avez simplement pas le choix d’aller y faire un tour! Tout ce qui sera proposé par les artisans lors de ce marché est composé d’en moyenne 84% de matières récupérées. Il y a de tout, pour tous les goûts et tous les budgets!

29 novembre 2019

13. Marché de Noël Les artisans du «Bonheur» de Chambly - 2390, rue Bourgogne

Si vous habitez dans le coin de Chambly, ce marché est l’endroit tout indiqué où aller acheter quelques cadeaux originaux pour la famille. En plus, il y aura des alpagas sur place! Impossible de résister à une visite!

9 et 10 novembre 2019

14. Marché de Noël de La Cote R - 1366, rue Ontario Est

Ce café du quartier Centre-Sud à Montréal organise son tout premier marché de Noël le 6 décembre prochain. Les artisans n’ont pas été annoncés, mais si vous habitez dans le coin, pourquoi ne pas aller faire un tour pour encourager l’initiative?

6 décembre 2019

15. Marché de Noël Illumi - 2805, boulevard du Souvenir, Laval

En plus d'être un parcours extérieur nocturne magique grâce à plus de 10 millions de lumières scintillantes, Illumi est aussi un marché de Noël où artisans et gastronomie gourmande seront à l'honneur. Les marchands seront installés aux abords d’un arbre de lumières gigantesque qui émerveillera petits et grands.

