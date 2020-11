Quoi faire: 28 activités à mettre à son agenda en novembre

Le mois de novembre sera certainement bien tranquille pour les habitants du Québec, alors que le gouvernement a annoncé plus tôt cette semaine que les mesures sanitaires pour contrôler la propagation de la pandémie de la COVID-19 seraient maintenues.

Malgré tout, ce n'est pas une raison pour que le mois de novembre mette de la grisaille dans nos coeurs.

Voici donc 28 activités à mettre à votre agenda durant ce mois de novembre un peu différent.

1. Se plonger dans la magie des Fêtes

La règle du 1er décembre comme date où il est acceptable de mettre ses décorations de Noël n'est plus valable cette année. Afin de créer un peu de magie dans ce mois plus gris, pourquoi ne pas commencer à décorer son appartement plus tôt, faire ses achats des Fêtes en ligne et cuisiner des plats congelés en regardant des films festifs? Novembre sera plus doux ainsi.

Le café-resto-bar Péché situé sur la rue Saint-Denis, dont le concept s’inspire des sept péchés capitaux, a dévoilé l’existence de son «comptoir clandestin» dernièrement. Situé dans la ruelle derrière l’établissement, le comptoir clandestin permet aux clients de passer récupérer leur commande, ni vu ni connu! Bien que le comptoir soit entièrement légal et respecte les mesures sanitaires demandées par le gouvernement, le concept est amusant et intrigant. Vous pouvez accéder au comptoir clandestin en voiture ou à pied!

La 17e édition du SOUK sera virtuelle et aura lieu du 17 novembre au 17 décembre 2020. En plus de pouvoir vous procurer les articles de différents artisans locaux, vous pourrez découvrir du contenu exclusif et en apprendre davantage sur le design, au moyen de la nouvelle plateforme en ligne du SOUK. Une boutique en ligne sera lancée le 17 novembre où vous pourrez acheter les produits sélectionnés par le jury de 2020 et mettre la main sur des collections exclusives.

Il est plus important que jamais de soutenir les entreprises locales en ces temps difficiles. Si votre budget vous le permet, offrez-vous un bon repas de temps en temps pour encourager les restaurateurs de Montréal.

Faire du sport est toujours une bonne idée, surtout en période de stress. L'influenceuse Stéfani Missfit propose des programmes d'entraînement agréables et pour tous les niveaux. Comme la fermeture des gyms est maintenue, il est important de trouver des alternatives pour continuer de bouger à la maison! Trouvez-les ici.

6. Se louer une chambre d’hôtel en amoureux pour un «staycation»

Comme les hôtels sont toujours ouverts, pourquoi ne pas vous offrir un petit «staycation» en amoureux? Vous aurez l'impression de voyager au bout de monde simplement en vous offrant une sortie hors de chez vous.

7. Organiser une «date» au parc à chiens

Pour les parents canins, une sortie au parc à chiens est toujours une bonne idée. Enfilez une grosse laine et glissez quelques bières dans votre sac. Vous pourrez laisser votre toutou s'amuser alors que vous passerez du bon temps avec votre tendre moitié, entouré de chiens. Le rêve!

8. Se lancer dans la décoration d’une pièce de son appartement

C'est le moment idéal pour repenser la déco de votre appartement! Inspirez-vous des nouvelles tendances déco 2021 pour mettre un peu de beau chez vous!

9. Envoyer des paquets surprises à vos proches

Pour adoucir cette période difficile, profitez-en pour envoyer des petites surprises par la poste à vos amis. Un bouquet de fleurs, une bonne bouffe d'un resto, une chandelle qui sent bon ou simplement une belle carte de souhaits... Recevoir du courrier fait toujours plaisir!

10. Faire un souper raclette avec vos colocs

Avec l'arrivée de l'automne, la raclette fera son grand retour! Ouvrez-vous une bonne bouteille de vin et profitez-en pour cuisiner en gang.

Sans surprise, le festival aura lieu virtuellement et se déroulera lors des trois premiers dimanches du mois de novembre, soit les 1, 8 et 15 novembre. Le Festival Végane de Montréal vous propose un programme similaire aux éditions précédentes, mais auquel vous pourrez participer en pyjama dans le confort de votre salon. Des conférences, des panels ou des démos culinaires vous seront présentés au cours des trois journées.

12. Développer vos talents en DIY

C'est le moment idéal de vous lancer dans des projets décoratifs à faire vous-même!



Voici quelques idées pour ceux et celles qui sont «games» d'essayer:

Le chef Hakim Chajar, que l’on connaît pour son travail derrière le restaurant Miel, vient tout juste de lancer Rubie’s, un nouveau concept de cuisine réconfortante et de poulet frit sans gluten. En plus des plats de poulet frit, le Rubie’s propose des assiettes de sous-marins gourmands, de poutine à la sauce au foie gras, de choux-fleurs frits et de mac and cheese au foie gras.

14. Essayer de faire des œuvres d’art à l’aquarelle

Pourquoi ne pas essayer de devenir un artiste ce mois-ci? En plus d'être extrêmement relaxante, la peinture permet d'extérioriser ses angoisses. Qui sait, peut-être que vous vous découvrirez un nouveau talent?

15. Commencer une correspondance pandémique avec vos amis

Profitez de ces journées à la maison pour correspondre avec vos amis via courriel ou par lettre. Cela vous fera de beaux souvenirs que vous pourrez relire, un verre de vin à la main dans 10 ans.

16. Marcher à travers Montréal pour trouver les plus beaux paysages d’automne

Montréal regorge de beaux paysages. Partez donc à la recherche de ces derniers avec votre caméra ce mois-ci!

La boutique Buk & Nola reste ouverte. Si vous avez envie de vous gâter un peu, allez y faire un tour pour vous acheter une belle décoration, une revue locale, une jolie affiche ou tout simplement pour «zieuter»!

L'auteure a lancé tout récemment un recueil des meilleurs textes de son blogue «soft sexu» Les Fouchettes. Voilà une lecture à dévorer avant d'aller se coucher!

Pour vous dorloter un peu, offrez-vous un soin du visage à The Ten Spot.

20. Faire le tour des friperies dans le Mile-End

Partir à la découverte du Mile-End est toujours agréable. Comme la plupart des boutiques resteront ouvertes ce mois-ci, profitez-en pour faire des trouvailles dans les nombreuses friperies du quartier.

21. Monter le mont Royal

Même si ce n'est pas très original, monter le mont Royal est toujours une belle activité à faire, particulièrement durant l'automne. Cela prend environ 45 minutes et la vue sur la ville est tout simplement magnifique.

22. Aller faire un tour au tout nouveau Uniqlo

L'ouverture de la première boutique Uniqlo a Montréal a fait couler beaucoup d'encre ce mois-ci. Allez donc y faire un tour pour vous gâter un peu!

Le Céramic Café propose des ensembles de vaisselle que vous pouvez peindre à la maison. Vous n'avez qu'à retourner en boutique pour faire cuire vos pièces par la suite.

24. Organiser une dégustation de bagels à distance

Proposez à vos amis une dégustation de bagels à distance. Allez tous vous acheter des bagels Saint-Viateur et des bagels Fairmount et rendez-vous sur zoom pour faire la dégustation ensemble par la suite. Vous pourrez finalement déterminer les différences entre ces deux entreprises de bagels iconiques de Montréal.

25. Écoutez des films sur un matelas dans le salon

Il n'y a rien de plus excitant que d'organiser une soirée cinéma, confortablement installé sur votre matelas dans le salon. En plus, si vous vous endormez avant la fin du film, vous pourrez y passer la nuit sans problème.

Le salon de coiffure Le Artof est l'un des endroits les plus agréables où s'offrir une coupe de cheveux. Le service y est incroyable et vous sortirez de là avec une crinière de feu!

27. Faites le plein de vins nature au Lapin Pressé

Le café de l'avenue Laurier propose de belles bouteilles de vin nature à emporter. Commandez-vous un bon grilled-cheese pour accompagner le tout!

Le populaire marché où trouver des cadeaux pour gâter sa famille et ses amis aura lieu les 14 et 15 novembre prochain. La centaines d'artisans d’Etsy participants vous proposeront une tonne de produits uniques faits localement. Vous pourrez découvrir les talents d'ici, dans le confort de votre lit, un café à la main! La belle vie, quoi?!

Bon mois de novembre!

