Un « brunch des sorciers » aura lieu dans ce café-buvette au coeur de la forêt

Le nouveau café Oui Oui Charlevoix, situé dans les belles montagnes de La Malbaie, propose un brunch du dimanche spécial à l’occasion de l’Halloween.

Ce 29 octobre 2023, entre 9h et 13h, la buvette forestière se transformera en maison de sorcière. On y servira un brunch spécial sur de grandes tables communes dans un décor rappelant la sorcellerie.

Ce sera donc l’occasion de se partager un repas en gang ou en famille, mais aussi de profiter des dernières feuilles colorées de Charlevoix.

Le café-buvette Oui Oui se trouve en effet sur le site de camping et de glamping Territoire Charlevoix, lui-même caché en pleine forêt à environ 30 minutes de route de La Malbaie.

L’endroit est magnifique et paisible, avec des petits sentiers et des vues sur les montagnes environnantes.

Voici un avant-goût du menu qui sera offert au « Brunch des sorciers » de ce dimanche :

Biscoui : crème à l'avoine, biscuit à la mélasse, crème de courge poivrée aux épices d'automnes, bonbon aux fruits, guimauve

Oeuf chakchouka : sauce tomate et courge, oeuf coulant, bâton de pain

Béné jambon, sauce parmesan et courge, jambon au miel

Oeuf mimosa & caviar de truite

Party mixte d'automne

Scones salé au fromage

Vous ne comptez pas être dans le coin de La Malbaie ce week-end? Le café-buvette Oui Oui Charlevoix, qui a vu le jour cet été, est ouvert chaque semaine du vendredi au dimanche. On y sert en temps normal des tartines et autres plats à base de focaccia maison fraîche du jour ainsi que des thés et cafés.

Les réservations pour le brunch d'Halloween du 29 octobre sont conseillées. Il reste des places!

BRUNCH DES SORCIERS

Dimanche 29 octobre, de 9h à 13h

29 $ par adulte / 19 $ par enfant

Info: www.facebook.com

Sarah Bergeron-Ouellet

Pascale Anctil / Photo fournie par Territoire Charlevoix

