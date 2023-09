On a testé : les refuges rustiques chez Territoire Charlevoix (et on veut y retourner)

Avez-vous déjà entendu parler de Territoire Charlevoix? Il s’agit d’un nouveau site de camping et de glamping caché dans les montagnes de Charlevoix. Silo Voyage a posé son sac de couchage, sa lampe frontale et son laptop dans l’un des ses refuges rustiques, et voici le compte-rendu.

Il faut rouler environ 30 minutes à partir de La Malbaie, sur les routes de l’arrière-pays, pour arriver jusqu'à Territoire Charlevoix. Le site a ouvert ses portes en février 2022 et propose 15 emplacements de camping sauvage, ainsi que 5 refuges rustiques conçus par la firme d’architecture montréalaise L’Abri.

Il suffit de 2 minutes sur place pour comprendre pourquoi Territoire se décrit comme un lieu de villégiature «libre et sauvage»: ici, on est réellement dans la forêt, au milieu d’une fabuleuse mer de montagnes.

Pour se rendre aux refuges (ou aux campings), il faut laisser la voiture au stationnement et marcher entre 200 m et 800 m sur des sentiers présentant généralement un certain dénivelé.

Pascale Anctil / Photo fournie par Territoire Charlevoix

«Je voulais éloigner les gens des autos, nous a expliqué Yannick, copropriétaire et cocréateur de Territoire Charlevoix. Je voulais faire des sites qui soient isolés, où tu ne vois pas ou peu, n’entends pas ou peu ton voisin, mais quand même avoir un endroit avec une super belle vue.» Il souhaitait aussi offrir un lieu où oublier un peu son quotidien en s'immergeant dans la vie en nature.

Élisabeth Lemonde / Photo fournie par Territoire Charlevoix

La mini-habitation que nous avons «testée» - La Lucarne - se trouve à 600 m du pavillon d’accueil dans le secteur La Colline. On s’y est (presque) crues seules au monde!

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Composé d’une seule pièce, le refuge est tout confort, mais il offre aussi un vrai côté minimaliste. «Je trouvais qu’il y avait beaucoup de beaux refuges offrant du glamping très luxueux, nous a confié Yannick. Ce n’est pas dépaysant, tu n’as pas à te réorganiser, c'est comme si tu étais dans une vraiment, mais vraiment belle chambre d’hôtel. Je voulais quelque chose de plus rustique, mais qui n’avait pas l’air de la chienne à Jacques non plus! ».

L’architecture des refuges, signée L’Abri, n’a effectivement pas été laissée au hasard. Faits en bois, ils présentent des lignes modernes et nous font zoomer sur le panorama grâce à de larges fenêtres.

Pascal Anctil / Photo fournie par Territoire Charlevoix

À l’intérieur, vous trouverez une cuisinette avec plaque de cuisson au propane, évier et articles pour cuisiner, un coin salle à manger et deux matelas de type tatami avec vue sur le ciel étoilé. Pas de salle de bain ni d’eau courante niu d’électricité. Vous pourrez plutôt compter sur un bidon d'eau potable de 20 L (déjà livré), des lumières et prises de courant alimentées à l’énergie solaire (si le soleil le veut bien!) un poêle à bois (avec votre corde bois personnelle à l'extérieur) et une toilette sèche privée (près de votre refuge).

©Magalie Massey / Photo fournie par Territoire Charlevoix

Dehors, une terrasse couverte avec table à pique-nique (et vue!) et une zone de feu de camp seront aussi là juste pour vous. Pas le choix de décrocher!

Une buvette forestière et la très grande paix

Sarah Bergeron-Ouellet

Cela dit, d’un autre côté, il est aussi possible de se commander un latté sans quitter les lieux grâce à la «buvette forestière» qui s’y est installée cet été. Oui Oui Charlevoix, petite sœur de Oui Oui Québec, vous attendra dans le pavillon d’accueil avec un décor aéré, de la belle vaisselle vintage, des tartines à base de focaccia maison et de délicieux cafés! (La buvette est aussi ouverte aux passants, on vous en parle ici).

Sarah Bergeron-Ouellet & Amélie Lauzon

Si vous voulez loger pas trop loin de la buvette, pensez à choisir le seteur La Colline, qui est près de l'accueil et plus facilement accessible. Le 2e secteur, La Montagne, est parfait si vous voulez être plus isolé et faire un peu de cardio en vous rendant à votre hébergement : certains refuges et plateformes de camping sont vraiment perchés haut dans la montagne.

Peu importe ce que vous choisirez, vous vivrez un moment lon de la routine et repartirez sûrement ressourcé.

(On prédit aussi que les lieux seront magiques durant la saison des couleurs.)

Les prix?

Refuges à partir de 150 $ par nuit

Camping sauvage à partir de 40 $ par nuit

Territoire Charlevoix en bref

À Sainte-Agnès (La Malbaie), Charlevoix

5 refuges rustiques (tous pour 1 à 3 personnes)

15 sites de camping sauvage, avec abris communs

1 café-buvette

2 blocs sanitaires avec douches et toilettes

Ouvert 4 saisons

Chiens non admis

Infos: territoirecharlevoix.ca

Ce qu’on a préféré

Le côté sauvage et peu fréquenté

Les vues

Le design simple mais réfléchi

L’incroyable ciel étoilé

La buvette

Ce qu’il est bon de noter

Des chariots sont fournis pour les bagages depuis le stationnement, mais le transport sera plus facile en sac à dos, avis à ceux qui sont capables de voyager léger!

On vous suggère d’arriver de clarté (si possible), et d’avoir une lampe de poche.

Il y a des pavillons avec de vraies toilettes et de vraies douches dans les deux secteurs.

On rappelle qu’il n’y a ni eau courante ni toilette dans les refuges ni accès par voiture. Vous pourriez être moins enthousiastes que nous si ce sont des choses que vous recherchez à tout prix! ç

Sarah Bergeron-Ouellet

