On a testé le Blue Lagoon en Islande et voici 9 choses à savoir avant d'y aller

Eaux turquoise irréelles, champs de lave, aurores boréales... Les images du spa islandais Blue Lagoon ont fait le tour du monde des milliers de fois au cours de la dernière décennie!

Devant cette popularité, il y a deux clans. Les voyageurs qui réservent leur entrée au Blue Lagoon en même temps que leur billet d’avion pour Reykjavik. Et ceux qui boudent cette attraction célèbre en raison de son côté «trop» touristique.

Vous ne savez pas dans quel clan vous ranger? Voici quelques-unes de nos impressions pour vous aider.

9 choses à savoir sur le Blue Lagoon en Islande:

1. C’est d'une beauté fascinante.

Le spa Blue Lagoon se trouve dans la péninsule de Reykjanes, au milieu d’un champ de lave noir et mousse dont l’origine remonte au 12e siècle. Il est constitué de grands bassins d’eaux géothermales d’un incroyable turquoise laiteux. C'est quelque chose!

2. C'est effectivement touristique et très populaire.

Campervans, 4x4, minibus, autocars: un coup d'œil au stationnement suffit pour constater que le buzz est réel. Sur place, l’accueil va rondement et l’achalandage dans les vestiaires témoigne du grand volume de visiteurs. Mais tout est neuf, propre et bien rodé. Et une fois dans les bassins, la foule se disperse et chacun flâne à sa guise dans l’eau turquoise.

Il y a plusieurs zones où flotter, des petits ponts, des saunas, des swim bars où commander un verre de bulles (ou autre) et un mask bar où profiter de masques minéraux pour le visage.

Silo Voyage a visité les lieux au début de septembre, hors du gros pic touristique, et on a opté pour les billets de fin de journée. Cette plage horaire permet de flâner jusqu’à la fermeture quand il ne reste presque plus personne. À considérer.

3. Ce n'est pas donné.

Comme tout en Islande (à l’exception peut-être des hot-dogs!), l’entrée au Blue Lagoon est assez chère. Le billet de base coûte à partir de 8990 ISK (88$ CAD); le prix varie en fonction du moment de la journée. Cela comprend l’accès aux bassins chauds et saunas, une boisson alcoolisée ou non, un masque pour le visage au silice, ainsi que le vestiaire et les serviettes. En comparaison, une journée dans les circuits d’eaux du spa Bota Bota de Montréal coûte entre 70$ et 85$ plus taxes, selon la période.

Des forfaits plus luxueux sont aussi offerts au Blue Lagoon. Le «Luxury», par exemple, coûte à partir de 69 000 ISK (ou 678$ CAD). Il donne accès au Retreat Spa, une zone intime et haut de gamme avec couloirs de lave, salles VIP et saunas souterrains, vestiaire privé, soin spécial, et plus.

4. Les eaux du lagon viennent de très... loin.

Les eaux du Blue Lagoon proviennent des entrailles de la Terre - on parle de 2 km sous la surface - et tournent autour de 38°C. Elles sont naturelles, mais n’ont pas surgi du sous-sol toutes seules. Les «piscines chaudes» du Blue Lagoon sont, à la base, les bassins qui se sont créés autour de la centrale électrique géothermique Svartsengi. Cette usine produit de l’énergie grâce aux eaux chaudes souterraines liées à l’activité volcanique de l’île (25% de l’électricité de l’Islande est produite de cette façon).

Les gens de la région ont commencé à se baigner dans ces bassins dans les années 1980, pour profiter de leur chaleur et de leurs bienfaits pour la peau. Au fil des ans et des recherches scientifiques, le Blue Lagoon a évolué en véritable spa... jusqu’à être nommé, en 2012, l’une des 25 merveilles du monde par le National Geographic!

5. Ces eaux géothermales seraient un peu «magiques».

Durant les 2 km qu’elles parcourent pour se rendre à la surface de ce monde, les eaux du Blue Lagoon s’enrichissent de minéraux, d’algues et de silice. Ces éléments uniques leur conféreraient diverses vertus pour l’épiderme, notamment pour le traitement du psoriasis. Le Blue Lagoon a sa gamme de produits pour la peau. Il y a une boutique sur place où on peut se procurer des masques au silice, des sérums ou d’autres petits pots luxueux (et beaucoup trop tentants).

6. Il y a deux hôtels sur le site, avec vue sur les champs de lave.

L’hôtel The Retreat est l’hébergement le plus haut de gamme du Blue Lagoon. Ce 5 étoiles avec lagon privé a ouvert ses portes en 2018 et son design minimaliste a été amplement salué. On n’y a malheureusement pas posé nos valises: une nuit y coûte à partir de 1550$ CAD. L’hôtel Silica, où nous n’avons pas dormi non plus, est plus à l’écart, possède lui aussi son lagon privé et coûte à partir de 630 $ par nuit. Les deux sont à faire rêver!

7. Il y aussi quatre restaurants où goûter la cuisine islandaise.

Un resto attenant au centre de soins, un café servant des snacks et deux restaurants gourmets vous attendent sur place. Parmi ceux-ci, le Moss est recommandé par le guide Michelin, qui vante les produits locaux et la présentation «superbe» de son menu dégustation.

8. Ce n’est pas le seul spa du genre en Islande.

Il y a plusieurs spas géothermiques sur «l’île de glace et de feu». Parmi ceux-ci, le Mývatn Nature Baths, dans le nord du pays, offre lui aussi de grands bassins turquoise au milieu de champs de lave. Et il est moins cher (environ 60$ CAD). Le Blue Lagoon n’est donc pas votre seule option. Il a toutefois l’avantage d’être près de la capitale islandaise et de l’aéroport international de Keflavik. Plusieurs voyageurs s’y arrêtent après leur vol pour relaxer, ou avant de repartir chez eux.

9. Le pays compte aussi beaucoup de sources «sauvages» (et gratuites).

En plus des spas commerciaux, il y a une foule de bassins et même de rivières géothermales à découvrir en Islande. Pratiquement chaque village a aussi sa piscine publique d’eau chaude géothermale, parfois en plein air, au creux d’un fjord ou dans les montagnes. Leur accès est généralement gratuit. L’expérience est magique, surtout après une journée au grand air islandais.

Alors, est-ce que ça vaut la peine de visiter le Blue Lagoon lors d’un voyage en Islande?

À chacun ses envies et son budget, mais on est tentés de vous dire ceci: si vous aimez les spas (c’est notre cas), ne snobez pas le Blue Lagoon! C’est achalandé, mais il y a de la place pour tout le monde! C’est cher, mais pas nécessairement beaucoup plus qu’un spa nordique populaire du Québec, et c’est vraiment spécial.

Cela dit, on vous suggère aussi d’essayer une source géothermale «sauvage» ou un spa plus minimaliste durant votre séjour. Ce sera une expérience différente – sans doute moins «turquoise», mais possiblement encore plus connectée avec la nature et la culture. Peu importe votre choix, faire trempette dans les eaux volcaniques de l'Islande est un must!

Les infos sur le Blue Lagoon sont ici. Il vaut mieux acheter vos billets d’avance pour avoir le choix du jour et de l’heure.

La saison des aurores boréales est de septembre à avril.

Consultez cette page sur les spas géothermaux d'Islande

