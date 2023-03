Costa Rica: les 10 meilleures choses à faire dans la région de Manuel Antonio

Le Costa Rica vit un regain de popularité et il y a plusieurs bonnes raisons de le visiter.

Ce véritable paradis naturel abrite environ 5% de la biodiversité mondiale et se dresse majestueusement entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes; un lieu unique où des écosystèmes variés cohabitent pour créer des paysages impressionnants. C’est particulièrement le cas dans la région de Manuel Antonio, un village côtier populaire entouré d'une jungle luxuriante et de plages de sable blanc immaculées. Son parc national emblématique a été nommé l'un des plus beaux du monde.

Voici quelques recommandations de choses à découvrir dans la région : excursions culturelles, balades, restaurants ou activités familiales!

Un incontournable de la région est évidemment le parc national Manuel Antonio. C’est l'un des meilleurs parcs nationaux au monde, célèbre pour ses nombreux animaux et sa biodiversité. Ironiquement, c'est le plus petit parc national du Costa Rica, mais vous pouvez y passer une journée entière. Les nombreux sentiers à travers le parc sont faciles à suivre et varient de 1 à 9 km de long. Empruntez la route principale (Sendero Principal) qui s’étend sur une longueur de 2,2 km. Sur ce court sentier guidé, vous pouvez observer des paresseux, des perroquets aras, des grenouilles, des singes capucins et bien d'autres animaux sauvages!

Un nombre limité de gens sont admis à l’intérieur du parc au moment d’écrire ces lignes. Les billets d’entrée peuvent être achetés en ligne via un tour organisé (prévoir entre 60 et 100 US$ par expérience) ou directement sur le site du parc national.

Quant au village Manuel Antonio, tout près, il s’agit essentiellement d’une route animée de 6 km de long, dans une zone vallonnée, avec de nombreux restaurants et boutiques fantastiques nichés à travers une jungle verdoyante.

2. Les plages Espadilla et Manuel Antonio, à l'intérieur du parc

Lorsque le sentier principal se termine et que le paysage de la jungle se transforme en plage, c’est la plage de Manuel Antonio que l’on peut apercevoir. Reconnue comme une des plus belles plages du Costa Rica, il est agréable d’y passer le reste de la journée ou de se rafraîchir à la fin du parcours. De l'autre côté se trouve la magnifique plage d’Espadilla South Beach. Les plages à l'intérieur du parc sont protégées et ne sont accessibles qu'en entrant par les portes de celui-ci. Vous avez déjà visité le parc? Plusieurs visiteurs font tout de même l’achat de billets pour se rendre à plage au courant de la journée: elles sont grandioses et seulement à 20 minutes à pied de l'entrée.

Bon à savoir: vous ne pouvez pas emporter de nourriture et de plastique à usage unique (sacs, bouteilles) à l'intérieur du parc. Pensez à prendre de l'eau dans une bouteille rechargeable!

3. Les plages avoisinantes: Espadilla Norte et Biesanz

Playa Espadilla Norte est la principale plage publique de Manuel Antonio et est l'extension d'Espadilla South à l'intérieur du parc. C'est une autre plage magnifique avec de nombreux arbres où on peut trouver de l’ombre. Même si vous n'êtes pas à l'intérieur du parc national, vous y verrez toujours des animaux sauvages. Prenez des cours de surf pour débutant sur place ou passez-y pour un coucher de soleil magique!

La plage de Biesanz offre aussi une vue imprenable sur un soleil qui fond dans l’océan. Cette plage cachée se trouve dans une crique d’eau turquoise hyper calme. Hors week-end, cette plage est l'endroit idéal pour échapper à la foule!

4. Le Rainmaker Conservation Park, ses ponts suspendus et ses cascades

Sortez des sentiers battus en faisant une excursion au Rainmaker Conservation Park, une réserve de 2000 hectares avec un parcours époustouflant le long de plusieurs cascades et ponts suspendus. Vous aurez différentes perspectives sur la forêt tropicale et pourrez apercevoir sa faune se révéler sous vos yeux! Rafraîchissez-vous lors d’une baignade dans une des piscines naturelles avant de vous ressourcer autour d'un repas mérité. Tout près, près de la ville de Quepos, vous pouvez aussi observer une réserve de forêt tropicale.

5. Le resto Soda Angel

Manuel Antonio est l’un des endroits les plus populaires du Costa Rica. Pour cette raison, le village est rempli de restaurants délicieux. Pour un goût de cuisine locale, arrêtez-vous au restaurant Soda Angel à l’intérieur du village de Manuel Antonio. Vous pouvez y déguster une cuisine locale et abordable. L’endroit offre plusieurs options végétariennes et un menu pour enfants. Un endroit sans flafla où on se rend pour apprécier un repas simple conçu avec des ingrédients frais.

+506 2777 6597

6. Le café sur la plage The Fringe Umbrella

La culture du café est forte au Costa Rica, c’est pourquoi il est agréable de déguster un café frais tout en admirant la mer! Au Fringe, il est possible de vous installer directement sur la plage avec un panier de grignotines et repas, préparé avec soins avec des produits locaux. Il est possible de vivre l’expérience pour le brunch, menu du midi ou de créer un panier pour emporter à déguster avec un feu de joie sur la plage lors du coucher du soleil! Décidément une expérience à vivre entre amis si vous passez par le coin.

7. Le Téva Hotel and Jungle Resort

Installé à Quepos, à 4,2 km du parc national Manuel Antonio, le Téva Eco Retreat propose une piscine extérieure, un jardin ainsi qu'un bar. Téva, qui signifie «nature», possède plus de 20 hectares en forêt et offre des circuits de randonnées, des jardins de permaculture et autres trésors botaniques. Il est reconnu de par son emplacement de choix et par sa proximité avec le parc. Il contient plusieurs petits jardins intérieurs où il est même possible de se promener depuis votre chambre.

Anciennement un wagon de train, ce restaurant chaleureux offre pizza au four à charbons de fois et burger au cœur même de Manuel Antonio. Les visiteurs prennent place dans la salle à manger située sous une grosse «palapa» qui sert aussi d'abri très pratique en cas de pluie. Vous risquez d’y faire des rencontres intéressantes, car on s’y rend pour s’attabler à la même table que d’autres voyageurs et discuter de notre périple.

La culture du café au Costa Rica est immense. Il est possible de réserver un tour auprès de Chocolate Tour Manuel Antonio. Collecte, fermentation et broyage, apprenez tout sur le processus de fabrication du café, mais aussi du chocolat. Plusieurs endroits vous offrent la possibilité de créer et d’apprécier par la suite vos propres créations! Apprenez comment obtenir le meilleur café de la cueillette au grain jusqu’à la gorgée dans votre tasse, spécifiquement pour faire du «café chorreado», un café local. Voyez aussi au passage comment broyer la canne à sucre pour en extraire le jus et faire de délicieux cocktails.

À environ 2h de route de Manuel Antonio, les cascades de Nauyaca sont les plus belles du Costa Rica. Promenez-vous dans la jungle épaisse et luxuriante jusqu'à ce que vous voyiez l'une des plus belles chutes d'eau du monde! Vous découvrirez une cascade possédant deux chutes d'eau extrêmement puissantes combinée à une hauteur de 61 mètres, perchées à différentes altitudes, entourée de piscines naturelles, idéales pour la baignade. Il y a deux entrées et plusieurs façons de descendre à la cascade. Le site se trouve à proximité d’Uvita. Partez le plus tôt possible en matinée pour éviter la foule!

