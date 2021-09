5 belles randonnées d'un jour à mettre à votre horaire cet automne

L’automne est à nos portes et les forêts deviendront bientôt couleur citrouille: pas de temps à perdre si vous voulez en profiter.

Voici quelques idées de randonnées d’un jour pas trop difficiles – mais pas si faciles non plus! – à faire dans les environs de Montréal.

Avant de partir marcher, consultez la carte interactive de Tourisme Québec qui répertorie l’évolution des couleurs à travers la province. Toujours pratique pour savoir à quoi s’attendre.

5 randos à mettre à votre calendrier d’automne:

1. Le Mont-Chauve, parc national du Mont-Orford

À 1h20 de Montréal

Au parc national du Mont-Orford, il y a 80 km de sentiers de rando qui vous attendent. Celui du Mont-Chauve fait 10,6 km (4 h de marche), vous fait grimper à 600 m d’altitude et est classé «intermédiaire».

Envie de plus de défi? Le sentier Les Crêtes (difficile, 9 h) vous mènera sur plusieurs sommets, dont celui du mont Orford lui-même.



2. La Coulée, parc national du Mont-Tremblant

À 2h de Montréal

Ce vaste parc plein de lacs et de cours d’eau est un incontournable dans les Laurentides. Dans le secteur de la Diable, le sentier La Coulée vous propose une boucle intermédiaire de 8,2 km (2h45) idéale pour une belle journée d’automne.

Il y a aussi des sentiers courts, comme La Piste du Loup (3,4 km, 1h) ou plus faciles, mais quand même longs, comme La Boucle des Chutes-Croches (13,4 km).



3. Le mont Ham

À 2h15 de Montréal

Cette montagne des Cantons-de-l’Est fait 713 m de haut et a l’avantage d’offrir une vue à 360 degrés sur les sommets et les forêts des environs. Le parc régional du Mont-Ham propose 18 km de sentiers balisés de type «intermédiaire» ou «expert». Le sentier Panoramique, par exemple, fait 2,1 km (aller) et mène au top de la montagne!

Consultez la carte des sentiers ici.

4. Le mont Saint-Hilaire, en Montérégie

À 45 minutes de Montréal

Ce mont très fréquenté de la Montérégie est parfait pour une p’tite rando pas compliquée! On y trouve 25 km de sentiers, dont le classique Pain-de-Sucre (2,7 km aller, 1h) ou encore les sentiers Dieppe et Rocky, qui sont un peu plus longs.

Attention: vous ne verrez pas beaucoup de couleurs d’automne une fois au sommet (la région est plutôt urbaine); vous en verrez davantage vers le bas des sentiers, autour du lac Hertel.

5. Le Mont-Brassard, parc régional des Sept-Chutes

À 2h30 de Montréal

Vous aurez le choix entre une version de 5,7 km ou de 6,2 km si vous choisissez le sentier du Mont-Brassard, dans le parc régional des Sept-Chutes. Au programme: plusieurs points de vue magnifiques et un sentier rocailleux classé «intermédiaire fort».

Vous préférez un peu plus facile? Une boucle de 2 km (1h) mène au Voile de la Mariée, une chute de 60 m, qui se trouve à être la seule chute du parc contrairement à ce que son nom laisse supposer!