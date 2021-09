5 manières de rester en forme à Montréal cet automne

Le changement de température ne devrait pas rimer avec la fin de l’activité physique.

En effet, l’automne est la saison parfaite pour rester actif ou pour se remettre aux sports.

Que ce soit en groupe ou de manière individuelle, ce n’est pas les activités qui manquent pour garder la forme à Montréal.

Voici 5 manières de rester en forme cet automne dans la belle métropole:

1. Rejoindre un club de course

Pour des séances d’entraînement motivantes, pensez à rejoindre un club de course. Plusieurs communautés se forment à Montréal depuis les derniers mois, et proposent des rendez-vous hebdomadaires pour courir en groupe.

2. Pratiquer le yoga au Yoga Club

Le Yoga Club ouvre un deuxième studio dans le Mile-Ex. Pour l’occasion, l’endroit organise une journée d’ouverture où tous les cours seront gratuits. Le 12 septembre prochain, donnez rendez-vous à vos amis, et allez visiter ce tout nouveau studio qui offre des cours de yoga (vinyasa, yin et restaurateur), de multibarre et de Pilates, enseignés avec qualité et créativité dans un environnement chaleureux au son d’excellentes playlists. Des promotions d’automne seront d’ailleurs disponibles pour célébrer cette ouverture.

Du 1er septembre au 1er octobre 2021, profitez de plusieurs rabais sur les cours: 250$ pour 3 mois illimités, 825$ pour 1 an illimité et 10 % de rabais sur les cartes de 5, 10 et 20 cours.

Studio Yoga Club

7250 rue Clark, studio 101

3. S’initier au cardiovélo

Pour des entraînements tout sourire, vous devez essayer le cardiovélo! Le studio b.cycle offre des séances qui se présentent comme des «partys» déguisés en entraînement. À bord d’un vélo stationnaire, vous dansez, chantez et pédalez pendant l’entière durée du cours. Les cours sont rythmés et dynamiques et combinent de la musculation et du cardio. b.cycle compte quatre studios à Montréal : au centre-ville, à Westmount, dans le Vieux-Port et en ligne. Le studio permet d'ailleurs la location de vélo pour la maison. C'est parfait pour suivre les cours à distance, en direct de la maison.

En savoir plus

4. Aller nager au Stade olympique

Pourquoi ne pas aller faire quelques longueurs dans la prestigieuse piscine olympique du Stade ? Les installations aquatiques de l’endroit ont récemment été rénovées. Il s’agit du plus grand centre aquatique au Québec avec de multiples bassins, une salle d’entraînement et un centre de médecine sportive. Accessible en métro et abordable, il s’agit d’un lieu de choix pour rester actif cet automne.

Bain récréatif et nage en couloir

Adulte (période de 60 ou 90 minutes) : 6,95 $

Étudiant - 25 ans avec carte (période de 60 ou 90 minutes) : 6,52 $

5. Partir en randonnée

Nul besoin de sortir de l’île pour profiter de la nature. Montréal possède des zones variées de nature où il fait bon s’adonner à la randonnée. C’est le cas pour le Parc du Mont-Royal, le parc Frédéric-Back, le parc-nature du Bois-de-Liesse, le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation ne sont que quelques sites accessibles gratuitement sur la belle île qu’est Montréal.

