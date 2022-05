Top 10 des plus belles randonnées au Québec

Allez vous oxygéner dans ces 10 randonnées qui feront bondir de joie l'amoureux de la nature en vous! Enfilez vos bottes de marche et partez à la découverte des plus beaux paysages naturels du Québec!

1. Acropole des Draveurs, Charlevoix

Situé dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, ce sentier transporte ses randonneurs dans un univers forestier, pour commencer, puis dans un milieu alpin où la flore et les paysages arctiques sont à l’honneur. Au sommet, une vue spectaculaire sur la vallée de la rivière Malbaie et sur les montagnes environnantes attend le randonneur.

Crédit photo : Luc Rousseau, Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Sépaq

Découvrez ici les plus beaux Airbnb proche de cette rando

2. Le tour du mont Albert, Gaspésie

Situé dans l'exceptionnel parc national de la Gaspésie, le mont Albert culmine à une altitude de plus de 1070 mètres. En plus de donner une vue imprenable sur la toundra alpine environnante, le sommet est un plateau d'où il est potentiellement possible d'observer des membres du dernier troupeau de caribous des bois du fleuve Saint-Laurent, une espèce en danger d'extinction.

Crédit photo: Mathieu Charland, Parc national de la Gaspésie, Sépaq



3. Tour Cap-à-l'Orignal, Bas-Saint-Laurent

Situé dans le parc national du Bic, ce magnifique parcours permet de circuler au pied d’une impressionnante falaise côtière et de s'imprégner de l’estuaire. Par contre, le sentier n'est pas aménagé et est accessible seulement à marée basse.

Crédit photo: Mathieu Dupuis, Parc national du Bic, Sépaq

4. Mont Saint-Joseph, Gaspésie

Culminant à 555 mètres, une randonnée au mont Saint-Joseph permet de venir profiter d'une vue superbe sur la Baie-des-Chaleurs, ainsi que sur les côtes du Nouveau-Brunswick.

Crédit photo: Tourisme Gaspésie

5. La Grande Basque, Côte-Nord

La Grande Basque est la seule île de l'archipel de Sept-îles étant aménagée pour la randonnée. Ses sentiers permettent aux randonneurs d'avoir de sublimes points de vue du fleuve qui, à cette hauteur, a des allures d'océan.

Crédit photo: Tourisme Sept-Îles

À voir aussi: Randonnée au Mont Pinacle: un secret bien gardé

6. Sentier des Caps - point de vue du Géant, Saguenay

Le versant est de la baie Éternité du parc national du Fjord-de-Saguenay demeure un secret bien gardé! Faites de la randonnée pédestre dans un décor enchanteur en plein coeur d'une forêt mature, avant d’arriver au point de vue du Géant. De son sommet dénudé, vous pourrez contempler la splendeur de la vallée Éternité. Pour un plus grand défi, poursuivez votre randonnée jusqu’au Cap Éternité.

Crédit photo: Hugo Laporte

7. Sentier Les Loups, Région de Québec

Campé dans le légendaire parc national de la Jacques-Cartier, ce sentier est à couper le souffle! Au sommet de la montagne Sautauriski, c'est un panorama grandiose qui s'ouvre sur les fractures du massif des Laurentides.

Crédit photo: Trekking Québec

8. Sentier du Mont-Mégantic, Cantons-de-l'Est

Situé au cœur de la première Réserve internationale de ciel étoilé, le parc national du Mont-Mégantic, dans les Cantons-de-l'Est, propose un voyage fascinant à travers l’espace, mais également à travers des paysages fascinants. Le mont Mégantic, culminant à 1105 mètres, offre des points de vue exceptionnels sur les environs.

Crédit photo: Rémi Boucher, Parc national du Mont-Mégantic, Sépaq

9. Sentier du Mont-Brassard, Lanaudière

Située au sein du parc régional des Sept-Chutes, cette boucle de 8,5 kilomètres arpente le sommet de la falaise du lac Rémi, offrant une vue imprenable sur ce dernier et sur les collines environnantes. Avec ses caps rocheux, ses falaises et ses cascades, vous y découvrirez des paysages nordiques renversants!

Crédit photo: Tourisme Lanaudière

10. Sentier La Chouenne, Charlevoix

Ce sentier du parc national des Grands-Jardins donne accès à un sommet de 730 mètres d'altitude où vous attendent de magnifiques points de vue sur la vallée et sur la façade du mont du Gros Bras. Un spectacle éblouissant dès le premier kilomètre de randonnée!

À lire aussi: 10 randonnées à faire dans le Nord-Est des États-Unis